全家保暖療癒商機 卡通造型暖暖包、按摩暖宮腰帶必收

下雨過後氣溫直直降，不只要吃熱騰騰的鍋物，手上身上禦寒的小物也不能少，全家即日起於會員App「全+1商城」及旗下電商平台「全家行動購」推出一系列溫暖小物，首推暖手又暖心的隨身暖暖包系列，集結多個超萌IP造型，包含卡娜赫拉的小動物、角落小夥伴，隨機圖樣共10入裝，每包只要99元；迪士尼Tsum Tsum人物大集合，10種可愛一次擁有、奇奇與蒂蒂超萌大頭造型10入裝，2款皆每包109元；還有來自日本的阿愣30入暖暖包，480元/盒，呆萌表情、獨立包裝，不想太可愛又想要與眾不同的人也能自在攜帶使用。而喜愛LINE FRIENDS的朋友也別錯過熊大、莎莉、兔兔3款貼式暖暖包，每包10入129元，貼式設計使用更方便，怕冷的人必須手刀購入。

除了暖暖包以外，全家這次也集結多款溫暖電器小物耍可愛，包括全家行動購開賣迪士尼USB隨身暖手寶，共有米奇、史迪奇、Elsa、三眼怪共4款，每個499元，充電重複使用更環保；還有Timo按摩暖宮腰帶，可熱敷、可按摩，提供多段模式切換，開啟的時候中間還會亮起超萌小燈，日常能舒緩不適、秋冬能暖暖身，每個690元，是最貼心的溫暖小物。全+1商城則推出松井萌趣USB充電式隨行暖身寶，黑、白貓熊造型，毛絨柔順，售價450元。加碼再推薦皇家洛克316兒童保溫杯、Kinyo冷暖兩用水袋，一年四季都實用，趕快線上+1輕鬆入手。 全家行動購開賣Timo按摩暖宮腰帶，可熱敷，還有多段按摩模式，每個690元。記者黃筱晴／攝影 全家便利商店即日起於會員App全+1商城及旗下電商平台全家行動購推出一系列溫暖小物。圖／全家便利商店提供 全家便利商店即日起於會員App全+1商城及旗下電商平台全家行動購推出一系列溫暖小物。記者黃筱晴／攝影 迪士尼Tsum Tsum人物大集合、奇奇與蒂蒂超萌大頭造型暖暖包，每包10入裝，售價109元。記者黃筱晴／攝影 迪士尼USB隨身暖手寶，共有米奇、史迪奇、Elsa、三眼怪等款式，全家行動購熱賣中，每個499元。記者黃筱晴／攝影 除了暖暖包等溫暖小物外，還有皇家洛克316兒童保溫杯、Kinyo冷暖兩用水袋，都是一年四季都實用的好物。記者黃筱晴／攝影