LINE購物直播雙11天天送紅包 LINE POINTS最高回饋33%

精打細算的網購族，不可能不知道「先LINE購物 再購物」的回饋賺點秘技吧！迎接雙11購物節，LINE購物、LINE禮物、LINE旅遊接力祭出年度最狂優惠，其中LINE購物拼團加碼於11月11日起，一連3日推出期間限定開團即享LINE POINTS 5%回饋；LINE購物直播攜手人氣直播主推單品最高LINE POINTS回饋33%、商品驚喜下殺11元起；LINE禮物祭出「N次方感謝祭」贈禮活動，指定品牌最高享LINE POINTS 50%回饋；LINE旅遊即日起至11月11日則推出線上旅展，最高享LINE POINTS 11%回饋，購物、送禮、旅遊行程一站購足、回饋賺好賺滿。

LINE購物「雙11快閃購物車、揪友搶iPhone14」活動，即日起至11月11日止，凡分享活動訊息並成功邀請3位以上好友參加，即可享有抽獎機會，5波段快閃加碼有機會抽LINE POINTS 11,111點以及iPhone 14、Dyson吸塵器、PS5等3C好禮，好友若成功下單，還有機會抽LINE POINTS 500點。此外，新用戶至LINE購物消費滿200元，即送點數紅包LINE POINTS 200點序號回饋用戶，更不分新舊用戶全站消費滿450元，即贈LINE POINTS 50點。

LINE購物直播則主打「雙11直播豪買節」活動，即日起至11月12日，除了每晚推出超狂折扣商品搶購活動，於直播間購買逾千元商品，還有機會獲得LINE POINTS 111點，即日起至11月11日天天11點瘋搶111點數紅包，11月10日至11日購買指定品項更加碼回饋LINE POINTS 11%，總計最高有機會獲得LINE POINTS 33%回饋。