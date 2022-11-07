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LINE購物直播雙11天天送紅包 LINE POINTS最高回饋33%

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE台灣電商事業全體總動員推出「雙11快閃購物車」狂祭年度最大優惠。圖／LINE台灣提供
LINE台灣電商事業全體總動員推出「雙11快閃購物車」狂祭年度最大優惠。圖／LINE台灣提供

精打細算的網購族，不可能不知道「先LINE購物 再購物」的回饋賺點秘技吧！迎接雙11購物節，LINE購物、LINE禮物、LINE旅遊接力祭出年度最狂優惠，其中LINE購物拼團加碼於11月11日起，一連3日推出期間限定開團即享LINE POINTS 5%回饋；LINE購物直播攜手人氣直播主推單品最高LINE POINTS回饋33%、商品驚喜下殺11元起；LINE禮物祭出「N次方感謝祭」贈禮活動，指定品牌最高享LINE POINTS 50%回饋；LINE旅遊即日起至11月11日則推出線上旅展，最高享LINE POINTS 11%回饋，購物、送禮、旅遊行程一站購足、回饋賺好賺滿。

LINE購物「雙11快閃購物車、揪友搶iPhone14」活動，即日起至11月11日止，凡分享活動訊息並成功邀請3位以上好友參加，即可享有抽獎機會，5波段快閃加碼有機會抽LINE POINTS 11,111點以及iPhone 14、Dyson吸塵器、PS5等3C好禮，好友若成功下單，還有機會抽LINE POINTS 500點。此外，新用戶至LINE購物消費滿200元，即送點數紅包LINE POINTS 200點序號回饋用戶，更不分新舊用戶全站消費滿450元，即贈LINE POINTS 50點。

LINE購物直播則主打「雙11直播豪買節」活動，即日起至11月12日，除了每晚推出超狂折扣商品搶購活動，於直播間購買逾千元商品，還有機會獲得LINE POINTS 111點，即日起至11月11日天天11點瘋搶111點數紅包，11月10日至11日購買指定品項更加碼回饋LINE POINTS 11%，總計最高有機會獲得LINE POINTS 33%回饋。

而社交送禮平台LINE禮物於雙11檔期主打「N次方感謝祭」集氣解鎖活動，即日起至11月11日中午12點，用戶凡參與「命運集氣」活動，就有機會在集氣成功後，購買或贈送雅詩蘭黛、歐舒丹、白蘭氏等知名品牌指定商品享LINE POINTS 50%超高回饋。此外，LINE旅遊線上旅展即日起至11月13日，於指定期間購買機票就有機會獲得千元旅遊金，更集結Agoda、Booking.com、HotelsCombined等旅遊電商夥伴，即日起至11月11日推出LINE POINTS 11%點數回饋。

LINE購物觀察在物價飆漲的時代，全台各地用戶皆有自家獨門的點數秘技。圖／LINE台灣提供
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「雙11快閃購物車、揪友搶iPhone14」分享好友拿大獎，最高可享LINE POINTS 11,111點，好友成功下單，還有機會抽LINE POINTS 500點。圖／LINE台灣提供
「雙11快閃購物車、揪友搶iPhone14」分享好友拿大獎，最高可享LINE POINTS 11,111點，好友成功下單，還有機會抽LINE POINTS 500點。圖／LINE台灣提供
購物分享好友還能拿大獎，詳細步驟大公開。圖／LINE台灣提供
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LINE 直播主 雙11 電商

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