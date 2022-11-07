世足賽將開打 義大利總教練原來有這手表神助攻？

雖然台灣熱愛足球運動的比例相對於籃球、棒球偏低，但足球在歐洲的影響力卻非同小可，而2022年的世界盃足球賽也將在11月20日至12月18日於卡達舉行，盛大開賽。由於全世界熱門運動與高級機械表已結成深刻的合作關係，但除了場上明星球員的收藏，場邊總教練的配戴，同樣是螢光幕前的吸睛焦點。

例如義大利國家隊總教練Roberto Mancini手上配戴的就非一般高級品，出自頂級鐘表品牌RICHARD MILLE在2019年時為他打造的RM 11-04 Roberto Mancini自動上鍊飛返計時碼表。表款的飛返計時碼表將有助於場邊的快速歸零、再計算，面盤上並有著傷停補時Extra Time、加時賽15分鐘與加時賽後超時Overtime等功能配製，有助於Roberto Mancini在場上的運籌帷幄。具有波紋細節的Carbon TPT®碳纖維表殼，再點綴了象徵義大利的紅白綠三色，除了飛返計時碼表功能外再具備「年曆」（annual calendar）功能，讓風格、機械複雜精密度，一應俱足。

而RICHARD MILLE不僅能讓總教練青睞，近2年品牌更頻頻展開觸角、廣納各方豪傑。例如配戴RM 032自動上鍊飛返計時潛水表、四次打破自由潛水紀錄的法國小將Arnauld Jerald，以及戴上RM 67-01超薄自動上鍊腕表白金鑲鑽款的西洋劍世界冠軍Miles Chamley-Watson，以及網壇未來之星的美國小將Sebastian Korda，都在2021、2022相繼加入RICHARD MILLE的品牌大家族。