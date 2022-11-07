世足賽將開打 義大利總教練原來有這手表神助攻？
雖然台灣熱愛足球運動的比例相對於籃球、棒球偏低，但足球在歐洲的影響力卻非同小可，而2022年的世界盃足球賽也將在11月20日至12月18日於卡達舉行，盛大開賽。由於全世界熱門運動與高級機械表已結成深刻的合作關係，但除了場上明星球員的收藏，場邊總教練的配戴，同樣是螢光幕前的吸睛焦點。
例如義大利國家隊總教練Roberto Mancini手上配戴的就非一般高級品，出自頂級鐘表品牌RICHARD MILLE在2019年時為他打造的RM 11-04 Roberto Mancini自動上鍊飛返計時碼表。表款的飛返計時碼表將有助於場邊的快速歸零、再計算，面盤上並有著傷停補時Extra Time、加時賽15分鐘與加時賽後超時Overtime等功能配製，有助於Roberto Mancini在場上的運籌帷幄。具有波紋細節的Carbon TPT®碳纖維表殼，再點綴了象徵義大利的紅白綠三色，除了飛返計時碼表功能外再具備「年曆」（annual calendar）功能，讓風格、機械複雜精密度，一應俱足。
而RICHARD MILLE不僅能讓總教練青睞，近2年品牌更頻頻展開觸角、廣納各方豪傑。例如配戴RM 032自動上鍊飛返計時潛水表、四次打破自由潛水紀錄的法國小將Arnauld Jerald，以及戴上RM 67-01超薄自動上鍊腕表白金鑲鑽款的西洋劍世界冠軍Miles Chamley-Watson，以及網壇未來之星的美國小將Sebastian Korda，都在2021、2022相繼加入RICHARD MILLE的品牌大家族。
其中Arnauld Jerald配戴的RM 032自動上鍊飛返計時潛水表，其RMAC2機芯不僅防水性能達300米，表款也符合ISO 6425標準，搶眼的配色宛如一顆水下的寶石；Miles Chamley-Watson手上的RM 67-01超薄自動上鍊腕表白金鑲鑽款，不止超薄，表殼表面、中層鑲嵌的不規則梯鑽，更讓腕表帶來像是擊劍交錯瞬間的燦爛花火。原來無論是足球場上的團隊合作、西洋劍擊的電光火石一瞬、自由潛水的一往無前、或職業網球的高速回擊，職業運動與RICHARD MILLE的共同點，或就是同樣與時間賽跑，追求更快、更精準的一瞬，超越極限、所以沒有極限。
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