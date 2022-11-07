ITF旅展人數成長72％！晶華、老爺「4天賣破8000萬」

為期4日的「2022 ITF台北國際旅展」已於11月7日劃下句點。相較於過去幾年受到疫情衝擊、嚴重影響旅遊市場，今年旅展受惠邊境重啟，入場人數大大增加，總計4天湧入195,366人，較去年成長71.7%。閉幕日人次也達40,399人次，較去年明顯增長111.2%。

2022 ITF台北國際旅展，被外界視為疫情解封後的旅遊市場指標。現場再度匯聚各大主力航空公司、旅行社、各地政府觀光單位、星級飯店、度假村等展攤，活動現場比疫情期間明顯富有生機，商業交易明顯也更活絡。餐券部分，「晶華酒店」現場總銷售業績突破8,000萬，加上線上旅展銷售業績，總銷售額已超過1億3,000萬元。至於「寒舍集團」現場旅展業績達6,000萬，加上快閃櫃、線上旅展及寒舍APP，整體業績達1億5,000萬。另外「老爺酒店集團」旅展現場累積8,500萬，加上線上旅展則可達到2億1,000萬元。