商務look怎麼穿？韓韶禧態度演繹Balenciaga聯名系列
時尚、街頭、跨品牌的聯名時有所聞，Balenciaga繼上周五發表與adidas聯名系列商品上市後，今日繼續公布由韓星韓韶禧代言的形象廣告與影片，持續炒熱話題。
一旦路過Balenciaga的台北微風信義、新光三越A9、台中新光三越、高雄漢神巨蛋的四間專賣店外，不難發現整片落地窗都換上各式可愛窗貼，預計將持續至11月中旬，採期間限定裝飾。本次Balenciaga之所以和adidas合作，除了運動風格始終是品牌創意總監Demna的喜愛，同時也因為adidas是Demna小時候第一個擁有的名牌，因此讓本次聯名也帶有他個人的情感真實展現。
聯名系列中主要使用Balenciaga原有的織品布料、輪廓剪裁，但加上了adidas經典的三葉草與三線裝飾，同時並有著實心三葉草、空心三葉草與山形logo等三種變化，但都搭配上Balenciaga字樣。聯名商品亮點之一像是Balenciaga經典的浴袍式大衣、結合第一與第三代Speed特色的Balenciaga經典運動襪鞋、沙漏小包與各式配件，其中白色的高跟襪靴並將鞋跟改為俏皮的香檳杯高腳，另外Balenciaga自2015推出、2016問世大賣的元祖「老爹鞋」Triple S也有多色可選，目前最搶手的白色已經賣斷，其他藍、黑、粉紅色還有少量庫存。
此外配件類也有如小皮件、皮夾、維持Balenciaga仿舊風格的旅行包、後背包、隨身小包等多種推薦，其中金、銀雙色的戒指，都使用了回收環保的再製銀，金色款則包覆以24K金，依循了品牌近年重點的永續、環保意念。本系列聯名商品將為限量批次，售完為止、不再補貨，唯下一波、也是最後一波商品將包含Balenciaga經典的牛仔外套、西裝等單品，預計將在11月中旬到貨，數量有限、可提前洽詢全台Balenciaga特選專賣店。
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