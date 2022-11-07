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曾之喬頭上長包！和范少勳搶穿FENDI冬季限定系列
歡慶經典包款Baguette 25周年，FENDI推出冬季限定系列，包含多款男女時裝與25 Re-editions的Baguette包款，來自9月剛剛於紐約大秀才剛剛曝光的款式。才剛上市，就有許多時尚名人搶先穿上FENDI 2022冬季限定系列並於社群平台上分享，包括超模何穗、時尚女星張柏芝、吳謹言、以及台灣女星曾之喬與男星范少勳，分別將最新限定系列穿搭出屬於自己的獨特風格。
FENDI冬季限定系列新裝上裝飾有大小不同的Baguette口袋設計，不論是棒球帽、毛帽、運動鞋、靴子、手套、襪套、甚至是較大尺寸的包包，並將Baguette包款上經典的雙F logo以各種創意方式展現於服裝上。其中最受矚目的就是新推出的Baguette 25 re-editions系列，以25年來經典的Baguette造型翻新設計，既展現創新巧思也體現精湛工藝，包括一針一線手工縫製的亮片Baguette、多口袋設計的PORTER聯名款新潮尼龍Baguette、亦有特殊毛皮紋理打造的設計Baguette，展現這款經典包包豐富多變的創意面貌。
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