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曾之喬頭上長包！和范少勳搶穿FENDI冬季限定系列

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
曾之喬、范少勳率先穿上剛上市的FENDI 2022冬季限定系列。圖／摘自藝人IG
曾之喬、范少勳率先穿上剛上市的FENDI 2022冬季限定系列。圖／摘自藝人IG

歡慶經典包款Baguette 25周年，FENDI推出冬季限定系列，包含多款男女時裝與25 Re-editions的Baguette包款，來自9月剛剛於紐約大秀才剛剛曝光的款式。才剛上市，就有許多時尚名人搶先穿上FENDI 2022冬季限定系列並於社群平台上分享，包括超模何穗、時尚女星張柏芝、吳謹言、以及台灣女星曾之喬與男星范少勳，分別將最新限定系列穿搭出屬於自己的獨特風格。

FENDI冬季限定系列新裝上裝飾有大小不同的Baguette口袋設計，不論是棒球帽、毛帽、運動鞋、靴子、手套、襪套、甚至是較大尺寸的包包，並將Baguette包款上經典的雙F logo以各種創意方式展現於服裝上。其中最受矚目的就是新推出的Baguette 25 re-editions系列，以25年來經典的Baguette造型翻新設計，既展現創新巧思也體現精湛工藝，包括一針一線手工縫製的亮片Baguette、多口袋設計的PORTER聯名款新潮尼龍Baguette、亦有特殊毛皮紋理打造的設計Baguette，展現這款經典包包豐富多變的創意面貌。

曾之喬演繹FENDI冬季限定系列。圖／摘自藝人IG
曾之喬演繹FENDI冬季限定系列。圖／摘自藝人IG
曾之喬演繹FENDI冬季限定系列。圖／摘自藝人IG
曾之喬演繹FENDI冬季限定系列。圖／摘自藝人IG
FENDI Baguette造型襪套組，38,500元。圖／FENDI提供
FENDI Baguette造型襪套組，38,500元。圖／FENDI提供
范少勳演繹FENDI冬季限定系列。圖／摘自藝人IG
范少勳演繹FENDI冬季限定系列。圖／摘自藝人IG
范少勳演繹FENDI冬季限定系列。圖／摘自藝人IG
范少勳演繹FENDI冬季限定系列。圖／摘自藝人IG
曾之喬演繹FENDI冬季限定系列。圖／摘自藝人IG
曾之喬演繹FENDI冬季限定系列。圖／摘自藝人IG
何穗演繹FENDI冬季限定系列。圖／FENDI提供
何穗演繹FENDI冬季限定系列。圖／FENDI提供
FENDI 毛料鍊帶Baguette包，10萬9,000元。圖／FENDI提供
FENDI 毛料鍊帶Baguette包，10萬9,000元。圖／FENDI提供
FENDI尼龍面料Mini Baguette，12萬8,000元。圖／FENDI提供
FENDI尼龍面料Mini Baguette，12萬8,000元。圖／FENDI提供
曾之喬演繹FENDI冬季限定系列。圖／摘自藝人IG
曾之喬演繹FENDI冬季限定系列。圖／摘自藝人IG
曾之喬演繹FENDI冬季限定系列。圖／摘自藝人IG
曾之喬演繹FENDI冬季限定系列。圖／摘自藝人IG
吳謹言演繹FENDI冬季限定系列。圖／FENDI提供
吳謹言演繹FENDI冬季限定系列。圖／FENDI提供
FENDI Baguette造型棒球帽，27,500元。圖／FENDI提供
FENDI Baguette造型棒球帽，27,500元。圖／FENDI提供
FENDI Baguette造型板鞋，45,000元。圖／FENDI提供
FENDI Baguette造型板鞋，45,000元。圖／FENDI提供
曾之喬演繹FENDI冬季限定系列。圖／摘自藝人IG
曾之喬演繹FENDI冬季限定系列。圖／摘自藝人IG
FENDI Baguette造型手套，19,800元。圖／FENDI提供
FENDI Baguette造型手套，19,800元。圖／FENDI提供
范少勳演繹FENDI冬季限定系列。圖／摘自藝人IG
范少勳演繹FENDI冬季限定系列。圖／摘自藝人IG
張栢芝演繹FENDI冬季限定系列。圖／FENDI提供
張栢芝演繹FENDI冬季限定系列。圖／FENDI提供
張栢芝演繹FENDI冬季限定系列。圖／FENDI提供
張栢芝演繹FENDI冬季限定系列。圖／FENDI提供
FENDI x PORTER聯名尼龍Mini Baguette，69,000元。圖／FENDI提供
FENDI x PORTER聯名尼龍Mini Baguette，69,000元。圖／FENDI提供

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