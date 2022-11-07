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更新冬日出遊裝備、行頭！機能品牌聯名本土插畫家形塑文青感

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
機能性羊毛品牌Smartwool針對外出活動的族群，聯手台灣插畫家manual_for_all打造應付戶外多變氣候的服飾單品。圖／Smartwool提供
機能性羊毛品牌Smartwool針對外出活動的族群，聯手台灣插畫家manual_for_all打造應付戶外多變氣候的服飾單品。圖／Smartwool提供

冬日撇除下雨的時刻，是最合適到郊外踏青、露營的季節，加上台灣位處亞熱帶，即便是12月的氣溫也鮮少在15度以下，因此機能性羊毛品牌Smartwool針對要外出活動的族群，聯手台灣插畫家manual_for_all打造應付戶外多變氣候的服飾單品，讓消費者也能隨著季節更換新行頭。

Smartwool再度manual_for_all合作，推出聯名服飾，女款以「太空探險」為主題，運用童趣塗鴉繪出跳脫框架的抽象概念；而男款的「雪季探險」則透過柔和簡約的配色及可愛療癒的漫畫風格，傳達自我發掘過程及探索新領域的美好時光。這系列布料結合美麗諾羊毛，具有抑菌抗臭、快乾與溫度控制的特性，可應付戶外多變氣候；服飾利用平車縫線設計，減低衣物摩擦感，不論是健行露營或每個日常，為穿著者提供最佳防護與舒適度。

戶外通路GO WILD還自即日起到11月30日為止，推出購買秋冬新品指定服飾，兩件享85折優惠。圖／GO WILD提供
戶外通路GO WILD還自即日起到11月30日為止，推出購買秋冬新品指定服飾，兩件享85折優惠。圖／GO WILD提供

因應出遊熱潮到來，戶外通路GO WILD野聚戶外不僅備妥包括CHUMS、Lafuma和Millet等品牌，適合野營和登山健行的新款裝備與服飾，供消費者更換新行頭，輕鬆打造出專屬自我個性與特色的山系風格穿搭。GO WILD還自即日起到11月30日為止，推出購買秋冬新品指定服飾，兩件享85折優惠；於指定門市單筆消費滿5,000元贈多功能竹砧板乙個，單筆消費滿9,000元可獲得摺疊露營椅乙個等好康，方便增添新裝備，在郊外享受愜意自然。

Smartwool與插畫家manual_for_all聯名女款服飾以太空探險為主題，運用療癒塗鴉繪出跳脫框架的抽象概念。圖／Smartwool提供
Smartwool與插畫家manual_for_all聯名女款服飾以太空探險為主題，運用療癒塗鴉繪出跳脫框架的抽象概念。圖／Smartwool提供

Smartwool雪季探險Print毛帽1,480元。圖／Smartwool提供
Smartwool雪季探險Print毛帽1,480元。圖／Smartwool提供

Smartwool女款羊毛塗鴉T恤2,980元。圖／Smartwool提供
Smartwool女款羊毛塗鴉T恤2,980元。圖／Smartwool提供

露營 品牌 太空

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