立冬吃鍋 全家推上千款火鍋商品 活龍蝦、大閘蟹都能買

一年四季都能吃鍋的台灣民眾，怎麼能錯過「立冬」進補的好時機！全家便利商店即日起化身「不打烊巷口鍋物專賣店」，將以「濃郁系湯底」、「個人風味鍋物」2大主軸，於實體店舖、線上通路推出逾千項周邊商品，全面滿足小家庭與個人自煮客的吃鍋需求。即日起至112年2月21日期間，店內指定火鍋商品享3件8.8折優惠，指定有機菜葉亦提供3件100元折扣。此外，超方便的全家App火鍋地圖也強勢回歸，消費者可一指查詢鄰近店鋪內的火鍋單品項目與庫存量，24小時隨時想吃鍋都能完成心願。

根據OpView社群口碑資料庫調查顯示，麻辣鍋、羊肉爐與薑母鴨為消費者冬日最常開鍋的前3名，顯見濃郁系鍋物廣受喜愛。「全家」實體店舖此次以「濃郁系湯底」、「個人風味鍋物」雙主軸導入湯底、生鮮蔬菜、鍋底醬料等200種火鍋商品；其中濃郁系湯底則含括台式麻辣鍋、南洋肉骨茶、日系味噌鍋與韓式泡菜鍋四大類湯底，並推薦獨家開賣的新加坡知名品牌黃亞細，另外還有韓國東遠Dongwon、日本九州博多華味鳥、日式鍋物品牌ICHIBIKI等1～2人份火鍋湯底，滿足小家庭即興開鍋的臨時需求；若懶得開火煮鍋，亦有海底撈、老四川、雅方等多款個人獨享風味鍋物，全方位滿足小家庭與個人吃鍋需求。

習慣線上購的民眾，也可以從FamiPort、會員App「全+1商城」、旗下電商平台「全家行動購」等線上購物通路預先訂購送到店舖或宅配到家，全家提供逾千款商品滿足需求，並包含米其林餐廳山海樓、牛肉麵名店林東芳、永豐餘生技、欣欣羊肉爐等近200款名店湯底，更有開鍋精美小家電、頂級生鮮供選購，首推鮮活直送到府的波士頓活龍蝦與活體江蘇大閘蟹，生猛海味在家吃鍋也能輕鬆享受。