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單日賣破百萬元！熱銷台灣袋包品牌從線上賣到實體店鋪

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
台灣袋包品牌greenroom讓單車品牌暨選品店tokyobike相中，認為與雙方對於生活態度高度契合，邀請進駐於單車生活研究社內，進行為期一個月的快閃銷售。圖／tokyobike提供
台灣袋包品牌greenroom讓單車品牌暨選品店tokyobike相中，認為與雙方對於生活態度高度契合，邀請進駐於單車生活研究社內，進行為期一個月的快閃銷售。圖／tokyobike提供

早在網路購物變得方便之前，台灣袋包品牌greenroom就開始只在線上販售，更曾於募資平台完成單日賣破百萬元的好成績，因此帶著高人氣，進駐單車選品店tokyobike進行為期一個月的快閃。成立超過18年的另一本土袋包品牌satana則重新詮釋丹寧面料，以線條分割、拼接方式，讓這項素材的質感紋理，充分被展現。

以手工皮件起家的greenroom自4年前開始，由於創辦人熱愛戶外運動，因此把重點放在機能性設計，推出WALDEN防潑水皮革輕量包，在募資平台上曝光後，就獲得單日賣破百萬元的好成績。因此，greenroom讓單車品牌暨選品店tokyobike相中，認為與雙方對於生活態度高度契合，邀請進駐於單車生活研究社內，進行為期一個月的快閃。而greenroom也為此次的限定店，呈現過去只在線上販售的marcher全型三向機能包，標榜自4公升切換12公升容量，擁有兩種模式；更可以乾溼分離收納，將水瓶、水袋、雨傘、風雨衣置入於袋底。

丹寧材質不管哪一季都不退流行，於是satana便以此為主題，打造新丹寧系列袋包。圖／satana提供
丹寧材質不管哪一季都不退流行，於是satana便以此為主題，打造新丹寧系列袋包。圖／satana提供

丹寧材質不管哪一季都不退流行，於是satana便以此為主題，打造新丹寧系列袋包。設計師保留丹寧質感、捨其厚重感，利用線條分割、拼接方式展現素材的紋理與層次感，並重現細節變化趣味。而8款新品中，最受矚目的又莫過於是休閒小後背包和輕便日常斜背小包，其中的斜背小包能收納手機、錢包、鑰匙，再加上酒精、口紅隨身物品等都沒問題，能搭配各種造型，展露率性簡約風格。

greenroom marcher全型三向機能包，3,880元。圖／tokyobike提供
greenroom marcher全型三向機能包，3,880元。圖／tokyobike提供

satana新丹寧系列休閒小後背包3,200元。圖／satana提供
satana新丹寧系列休閒小後背包3,200元。圖／satana提供

satana新丹寧系列輕便日常斜背小包2,200元。圖／satana提供
satana新丹寧系列輕便日常斜背小包2,200元。圖／satana提供

單車 品牌 快閃

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