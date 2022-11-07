永豐碳神放假日驚喜連連 讓永續成為每個人的生活日常

日前在台北松山文創園區文化廣場首次舉辦的綠色嘉年華「碳神放假日 Together A Better Life」，風雨綿綿中民眾仍然熱情響應，現場的不插電音樂演出、風格市集、理財講座和許多悉心安排、倡議永續生活的五感體驗，均獲得參與者的正面迴響。

由永豐金控、永豐銀行、永豐金證券攜手質感媒體《500輯》發起的碳神放假日，是彼此融合環保議題和時下潮流的創新之作，不只在活動現場貫徹永續概念，例如使用可循環使用的回收材料成為硬體組件、大量減少平面印刷品的製作等，事前在網路社群推出的各類型暖身活動，網友也爭相參與，分享屬於他們自己的環保小故事。

從企業到個人，更友善的生活哲學

作為台灣金融業翻轉創新的領導者，永豐率先深耕永續之於自身的意義，針對各項金融服務不斷優化，高度整合虛實世界提升資源效益；力挺綠色金融與綠能發展，為國內金融業唯一、連續七年榮獲經濟部光鐸獎肯定。這樣的意念自然也反映在碳神放假日的具體實踐。

例如活動匯集台灣近30家知名品牌攤位共組市集，但他們可不只是單純出攤販售商品這麼簡單，執行單位500輯從策畫邀約之初，就鎖定帶有永續精神的品牌並發出考題，希望無論風格飲食還是友善選品，都能向民眾傳遞循環經濟的意念。連摘四年米其林一星、勇奪兩次米其林綠星獎的「山海樓」首次出攤市集，聯手「Green & Safe」，現場提供優質、安心、無毒及可溯源的飲食選擇；而另間米其林綠星餐廳「EMBERS」，料理呈現融入台灣地域、人文、土地與食材的精緻體驗，本次出攤特別研發「芋粨香雞」，餅皮以芋粿巧形式呈現，主體選用來義芋頭與竹地雞製作，並以大片芋葉作為容器，取代不可回收包材，現場許多人拿著芋葉遮雨的畫面十分有趣。

另外像再生紙品牌「Si Domada日出小姐」，創辦人將日常生活中的回收紙材全幻化為一張張獨一無二的明信片，仔細看顏色與紙上蛛絲馬跡，甚至可以指認出這是速食店紙袋、那是傳統牆上日曆，許多更來自意想不到的生活場景。「厝內」以竹材結合咖啡渣等壓製成質感日常用品，體現資源再循環的生活態度。

現場金句連發，小習慣成就大自然

碳神放假日齊聚10組歌手進行不插電音樂演出，包含金曲歌后艾怡良、當紅樂團告五人、全能創作歌手小宇 宋念宇等，每個人都透露了自己友善環境的對策與訣竅，創作歌手黃玠更呼籲：「千萬不要覺得自己能貢獻的只有一點點、無法即時看到效果，這些都沒有關係，一群人的一點點就會變成影響力，無論是消費還是生活，做決定之前都應該多考慮一下。」而10/30的活動主持人、知名DJ丹尼斯在帶動氣氛下也不忘傳遞理念，在活動空檔邀請歌迷分享自己的減碳行為，互動來往之間讓活動精神更加立體。

在兩天的活動中，各有一場針對青年規劃的理財講座，分別由人氣YouTuber關韶文、李勛與藝人吳怡霈、黃豪平分享，兩組講者從小資理財妙招聊到積極理財迎向未來，內容包含收入分配、儲蓄心態、理財理債、選擇金融產品及如何利用永豐開發的APP快速選擇投資標的，吳怡霈表示：「APP網羅了一籃這個行業裡面的好蘋果，你就可以去買這些好蘋果，雞蛋也不會放在同個籃子裡。」也不忘再三提醒進行任何投資前都要量力而為。

永續是種態度，共創更美好的未來

除了表演和市集，活動現場還設置多樣體驗活動，包含開放線上報名旋即額滿的手縫紅豆暖暖包和自製循環圍裙，參與民眾在專業講師的帶領下，完成屬於自己、將在未來日常裡反覆使用的生活小物。而在廣受好評的互動式綠電樂園中，大家透過「一騎來充電」裡多台發電腳踏車為手機充電、讓燈箱發亮，直接感受了電力的得來不易；「地球行動站」藉由輕量知識分享和趣味小遊戲幫助參與者理解減碳知識，每個活動都有對應的永續概念，彷彿眾人的命定環保行動。

如同碳神放假日的英文標題「Together A Better Life」，永豐希望透過這樣結合潮流的當代活動，讓所有民眾逐步認知、正視守護環境已是迫不及待的任務，邀請大家一起在生活中、日常裡，做出更聰明的選擇，共創更美好的未來。

碳神放假日 Together A Better Life 主辦單位｜永豐金控 共同主辦｜永豐銀行、永豐金證券 執行單位｜500輯