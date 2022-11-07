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麗晶精品多管齊下業績翻倍 宣誓明年營收雙位再成長

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
來自法國的頂級珠寶品牌Boucheron，位於麗晶精品內的品牌專賣店是全亞洲最大、全世界第二大，並擁有嶄新的品牌設計語彙。圖 / Boucheron提供
來自法國的頂級珠寶品牌Boucheron，位於麗晶精品內的品牌專賣店是全亞洲最大、全世界第二大，並擁有嶄新的品牌設計語彙。圖 / Boucheron提供

隨著國門開啟，國人陸續安排出國行程，對原本國內消費市場帶來的變化仍有待觀察。然而麗晶精品不僅連兩年業績成長，近日更有DAMIANI、新進駐的Cindy Chao Art Jewelry珠寶品牌新店進駐，展現出強勢韌性，並喊出明年營收目標雙位數成長的樂觀目標。

與（2019年）疫情前，2021年麗晶精品營收強勢翻倍，成長約100%。綜觀原因可歸納於：即便疫情期間，麗晶精品的珠寶、精品品牌三年內頻繁翻修、擴充，過去三年已完成近20家珠寶、精品的店裝翻修，明年還將進行約3至5間的店面改裝或擴大，加上新餐廳的持續入駐，皆為頂級消費客帶來消費感受的新鮮感。

事實上，包含Harry Winston、Boucheron等多個高級珠寶品牌旗艦店都在麗晶精品雲集，今年並有多個獨家珠寶品牌進入，如近日重新翻修的DAMIANI、新進駐的Cindy Chao Art Jewelry，其中像是Boucheron則為全亞洲最大、全球第二大店型。加上結合飯店的餐飲優勢，讓麗晶精品擁有獨立的餐飲、活動空間，也凸顯包廂的重要性，因而讓高端客與麗晶精品展現緊密鏈結。

而隨著國門開啟，麗晶精品則以不變應萬變，除一年舉辦超過 200場的午茶派對、品牌時尚展覽、客製化的專屬訂製活動餐會、大型的年度VIP晚宴與海外旅遊行程，美國運通黑卡更在麗晶精品擁有全球唯一在機場以外的貴賓室，據了解每日下午平均皆有20至30位頂級客於此休憩，麗晶精品因此喊出明年營收雙位數成長的目標，無畏國門開啟後國內市場消費力可能的移轉，以服務、整體氛圍，持續深耕本地頂級客、樂觀以對。

典雅、摩登的Boucheron VIP室內，帶來宛如同步巴黎的法式奢華氛圍。圖 / Boucheron提供
典雅、摩登的Boucheron VIP室內，帶來宛如同步巴黎的法式奢華氛圍。圖 / Boucheron提供
位於麗晶精品內的DAMIANI珠寶旗艦店，具有全台獨家優勢，並獻上多款高級訂製珠寶。圖 / 麗晶精品提供
位於麗晶精品內的DAMIANI珠寶旗艦店，具有全台獨家優勢，並獻上多款高級訂製珠寶。圖 / 麗晶精品提供
以貴重寶石聞名的高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston），是麗晶精品中的重量級高級珠寶品牌。圖 / Harry Winston提供
以貴重寶石聞名的高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston），是麗晶精品中的重量級高級珠寶品牌。圖 / Harry Winston提供
CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館，甫於10月全新開幕，人文藝術氣息鮮明。圖 / 麗晶精品提供
CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館，甫於10月全新開幕，人文藝術氣息鮮明。圖 / 麗晶精品提供

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