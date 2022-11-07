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麗晶精品多管齊下業績翻倍 宣誓明年營收雙位再成長
隨著國門開啟，國人陸續安排出國行程，對原本國內消費市場帶來的變化仍有待觀察。然而麗晶精品不僅連兩年業績成長，近日更有DAMIANI、新進駐的Cindy Chao Art Jewelry珠寶品牌新店進駐，展現出強勢韌性，並喊出明年營收目標雙位數成長的樂觀目標。
與（2019年）疫情前，2021年麗晶精品營收強勢翻倍，成長約100%。綜觀原因可歸納於：即便疫情期間，麗晶精品的珠寶、精品品牌三年內頻繁翻修、擴充，過去三年已完成近20家珠寶、精品的店裝翻修，明年還將進行約3至5間的店面改裝或擴大，加上新餐廳的持續入駐，皆為頂級消費客帶來消費感受的新鮮感。
事實上，包含Harry Winston、Boucheron等多個高級珠寶品牌旗艦店都在麗晶精品雲集，今年並有多個獨家珠寶品牌進入，如近日重新翻修的DAMIANI、新進駐的Cindy Chao Art Jewelry，其中像是Boucheron則為全亞洲最大、全球第二大店型。加上結合飯店的餐飲優勢，讓麗晶精品擁有獨立的餐飲、活動空間，也凸顯包廂的重要性，因而讓高端客與麗晶精品展現緊密鏈結。
而隨著國門開啟，麗晶精品則以不變應萬變，除一年舉辦超過 200場的午茶派對、品牌時尚展覽、客製化的專屬訂製活動餐會、大型的年度VIP晚宴與海外旅遊行程，美國運通黑卡更在麗晶精品擁有全球唯一在機場以外的貴賓室，據了解每日下午平均皆有20至30位頂級客於此休憩，麗晶精品因此喊出明年營收雙位數成長的目標，無畏國門開啟後國內市場消費力可能的移轉，以服務、整體氛圍，持續深耕本地頂級客、樂觀以對。
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