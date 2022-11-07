立冬開運靠這碗！清原芋圓全新「五福湯圓」來了

今天是一年一度的立冬，為迎接即將到來的熱湯圓旺季，甜品專賣店清原芋圓特別在11月7日推出馬卡龍系湯圓王「五福湯圓」，為立冬、冬至2大年尾節氣做準備。在11月15日與11月25日當天，只要身份證字號對中數字5，「五福湯圓」將提供現折5元優惠。

「五福湯圓」一共有5種顏色——白、綠、黃、紅、紫，分別以糯米、抹茶、地瓜、紅麴、紫薯製成，各自代表「五福」中的財富、健康、希望、活力和勇氣，希望一口氣給饕客所有好運。此外，還可以從20多種配料，自選2種，客製化屬於自己的「五福湯圓」。

除了新品「五福湯圓」以外，清原4款熱銷款甜湯，包括「黑金燒仙草、相思紅豆湯、芋見幸福熱戀中、磨米紅白湯圓」，一樣是冬季暖胃的好夥伴。

「黑金燒仙草」內容物包含珍珠、花豆、綠豆以及芋圓，最重要的是搭配焙烤硬花生，每一口都吃得到花生粒的香酥脆。「相思紅豆湯」在紅豆湯中加入了芋圓、珍珠，更吸睛的是還添加了一整顆芋泥球，綿密的芋泥讓你吃下去幸福滿滿，回味無窮。

此外，「芋見幸福熱戀中」加入滿滿7種配料，芋圓、西米露、珍珠、紅豆、芋頭球以及芋泥，再淋上香醇厚奶，濃醇香氣瀰漫嘴中，就是要讓你吃得飽飽又甜蜜。