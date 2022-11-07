療癒系音樂劇「最美的一天」溫暖這個冬季 11月11日台北感動開演

由C MUSICAL製作與聯合數位文創共同主辦的臺灣原創音樂劇「最美的一天」，自2017年首演以來，每次巡演都能感動大批觀眾，由劉廷芳（大甜）、張稜、廖子萱、劉睿筑、紀妍潔等演員，在舞台上以音樂及感人的劇情，療癒你我的心；並特邀插畫家葉思佑為作品打造專屬於2002年的主視覺及繪本「女孩與翅膀」。「最美的一天」以母親與孩子之間的相處與告別為主題，細膩而濃烈的情感，讓不少觀眾在觀賞的過程中數度紅了眼眶，而在這次的版本中，導演張仰瑄與作曲者張芯慈也特別創作了全新曲目，期待帶給舊雨新知不同的驚喜與感動。「最美的一天」臺北場將於本週末（11月11日至13日）在南海劇場帶來四場演出，詳細演出資訊請洽 OPENTIX售票網 。

「最美的一天」2017年首演後大獲好評，感動無數觀眾。全劇「無對白、全歌曲」，有如一篇篇的日記，以母親與女兒的視角交錯回憶兩個角色的情感與互動，不同於多數音樂劇的華麗舞臺，「最美的一天」以「白紙」為概念的極簡舞臺，搭配手繪感的動畫及剪影，加上每一首有如日常呢喃、與自我對話的歌曲，打造成極具濃烈情感的作品。「最美的一天」從去年（2021）新竹，今年春天的臺中，終於又回到台北演出，讓不少戲迷十分期待。

「最美的一天」堆疊許多的日常片段，看似生活中不起眼的每一個細節與動作，卻飽含觸動人心的思念與牽掛。圖／C MUSICAL製作提供

「最美的一天」堆疊許多的日常片段，看似生活中不起眼的每一個細節與動作，卻飽含觸動人心的思念與牽掛，也陪伴觀眾重新思考自己與媽媽及家人的關係。導演張仰瑄表示，「最美的一天」不打悲情牌，而是讓觀眾能從作品之中感受到愛與溫暖；藝術總監張芯慈則表示，「告別」這件事在一生當中不斷的出現，我們甚至在跟過去的自己告別，告別不是一件痛苦的事情，而是要在告別到來之前，學會更加珍惜當下的相處。

「最美的一天」由大甜、張稜、廖子萱、劉睿筑、紀妍潔主演，連同主要創作團隊，可全說女力大集合。演員之一的大甜表示，自己從去年加入「最美的一天」團隊，每一次的演出都讓她有不同的觸動，而這次她最為觸動的部份，是確切感受到小演員紀妍潔長大了，自己雖然只是在劇中扮演她的媽媽，卻像是陪伴著她一起成長；大甜也說道，「珍惜每一個瞬間，好奇的、勇敢的打開我的眼睛、我的感受，在這個當下跟任何人相處，對我來說就是最美的一天」。作為「最美的一天」的元老，演員張稜認為劇中女兒帶著媽媽的愛及意念傳承給下一代，這份共同思念與回憶的情感與精神，是這個作品最觸動她的；已經為人母的她，則認為與自己心愛的人，跟自己的小孩、家人，在當下專注的享受彼此相處的時刻，就是最美的一天。

C MUSICAL向來以溫暖、療癒的作品帶給觀眾正面的能量，「最美的一天」也以「公益票券認購」活動，邀請無法前來欣賞演出的民眾，仍能以認購演出票券的方式，分享自己的溫暖能量，同時也表達自身對作品的認同。這次透過與「財團法人勵馨社會福利事業基金會（新北分事務所）」、「臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心」、「而立書店X書屋花甲」、「逆風劇團」等公益單位的合作，邀請更多朋友前來欣賞演出，期待這次在南海劇場的相遇，也能成為他們生命中的最美的一天。