知名飯店進駐台中海線 姓名有「震大金鬱金香酒店」3字免費住

首家國際品牌飯店插旗台中海線，台中震大金鬱金香酒店11月9日試營運，住房45折搶先迎賓，11月30日前房客姓名對中「震大金鬱金香酒店」任3個字，免費住房一晚，對中任兩個字的住客可享免費房型升等，對中任一個字能享有延遲退房至下午2點。

台中海線觀光旅遊熱，有知名的台中港三井Outlet與著名景點高美溼地，海線第一家國際品牌酒店「台中震大金鬱金香酒店」預計在11月9日正式對外試營運，推出45折住宿優惠，每房3588元起，自助早午餐優惠，4人成行一人免費及尾牙春酒早鳥贈送價值3000元龍蝦料理一道，與精選紅酒一瓶。

台中震大金鬱金香酒店位於台中海線梧棲區，緊鄰梧棲老街，到三井Outlet、梧棲觀光漁港或與著名景點高美濕地只需3至15分鐘車程，景觀園區占地約2.5公頃，共有118間全景窗時尚設計客房、120座位餐酒館及300人宴會廳的國際品牌酒店，園區並設有可容納10至180人的多功能展演的國際會議中心。

11月9日起至12月31日止試營運期間，經典客房原價每房8000元，試營運期間環保住房專案每房3588元起，45折的優惠，一泊二食專案包含金牌主廚雙人餐酒晚餐4588元起，服務亮點是「房客早餐全面升等為早午餐服務」。

震大集團董事長葉漢祥表示，「體貼入微是我們的服務承諾」，了解許多旅客到酒店住宿最重要是紓壓放鬆與獲得到完整的睡眠充電，因此震大金鬱金香酒店的品牌特色服務之一，全面升級房客早餐至早午餐，散客適用，一般日期間原本早餐只供應到10點特別延長至下午2點，菜色也會進行早午餐的更新。

酒店提供加碼促銷，11月30日前房客姓名對中「震大金鬱金香酒店」任3個字即享免費住房一晚，對中任兩個字的住客可享免費房型升等，對中任一個字住客也能享有延遲退房至下午2點。

震大金鬱金香酒店公司也針對會議團體提供「團體訂房，會議場租免費方案」，15間以上企業團體會議旅遊於2022年12月31日前簽約者，免費提供兩個半日時段會議室場租，需另消費會議茶點與午晚餐費用另計，無住宿者需依會議專案付費，舉辦尾牙春酒滿5桌，於11月15號前下訂者還贈送價值3000元龍蝦料理一道及紅酒一瓶。

台中震大金鬱金香酒店將於11月9日正式登場，相關訂房及餐飲預約諮詢可洽：

(04) 2657 7001(優惠專案每日限量提供，專案內容與價格以酒店最新公告為準，提醒喝酒勿過量，酒後不開車)

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康