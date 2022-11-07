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鬼金棒拉麵分店＋1 識貨饕客反串：用一星灌爆它！
拉麵名店「鬼金棒」來自日本東京，主打「先麻後辣」口味、自成一派的「辣麻味噌拉麵」，常獲得全台拉麵冠軍，位於台北市中山北路一段的店面幾乎天天排著人龍，想入席得要耐心等候。不過店家日前在粉專釋出好消息，表示「剛好這個地方咖哩的老闆頂讓，我們剛好頂下來，7個位置消化排隊的人流用，特級廚師阿豪在此為各位服務」，讓粉絲大為振奮，紛紛表示「太好ㄌ～又多一間能吃」、「膝蓋終於獲得救贖…」、「多開了一家分店！ 來人呀還不吃爆！！！」
新店面地址是「台北市中山北路一段78號」，與原店面「台北市中山北路一段94號」距離大約僅有60公尺，步行只需要一分鐘即可抵達，因此店家將7個座位的新分店定義為「中山別館」，店裡僅供應拉麵、不提供沾麵，店家表示「是為了消化排隊的人流用」。
有趣的是，「鬼金棒」的兩個店面不但門牌號碼「94、78」令人發噱，還形成「84號直接前後被鬼金棒包圍」的景象，也讓中山北路一段似乎搖身一變為「鬼金棒一條街」。
過去想入席「鬼金棒」，排隊1個小時是家常便飯，因此有網友冠以「一星名店」封號反串，希望減少慕名前來搶位的饕客。現在多了「中山別館」，網友都希望能稍稍緩解排隊人潮，紛紛起身呼籲：「趕快開估狗地標，我要給一顆星」、「一星灌爆！」、「如果態度沒有跟本店一樣不良的話…我可是會給一星的喔」。
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