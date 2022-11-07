雙11「PXGo!全聯線上購」滿額贈1,111福利點再抽iPhone 當天下單不限金額抽4K電視1元帶回家
迎接電商年度最大檔雙11，全聯福利中心集結線上線下同慶，11月11日至11月13日限時3天推出優惠活動，其中實體門市配合「超級省週年慶」除了超過100款商品買1送1外，11月12、13日週末2天PX Pay儲值金全額支付單筆每滿千元送800福利點、使用全支付單筆每滿千元送1,000福利點，最高10%回饋；線上部分「PXGo!全聯線上購」更獨家加碼「雙11最狂Go物節」5大主題活動，不僅使用PX Pay儲值金支付滿1,111元贈1,111福利點，「全聯小時達」生鮮雜貨外送滿1,111元現折111元，同享最高10%回饋，還有號召近60大品牌聯手祭出整單滿500元8.5折、分批取單筆滿699元15%福利點回饋，還有單筆滿1,111元加碼抽iPhone 14 Pro等優惠。
而「PXGo!全聯線上購」雙11當天更迎來最強試手氣的機會，「Double Day 歡慶111.11.11」下單不限金額就有機會用1元帶走萬元商品，最大獎「三星75型4K HDR智慧連網電視」原價49,900元，有機會1元帶回家；其他好禮還有SK-II青春露、Jo Malone香水，以及Panasonic 10公升智慧清淨除濕機F-Y20JH、Panasonic奈米水離子吹風機禮盒版EH-NA0E-A1等；同時還有機會抽到加碼獎福利點共111名，最高10萬福利點，買越多中獎機率越高。
想趁著雙11囤貨生活用品的民眾，當然也不能錯過主打箱購的「PX Pay購物」，天天點數瘋狂翻倍贈，每週五、六、日，使用PX Pay、全支付結帳每滿1,500元贈1,111福利點、11月9日至11月13日全支付結帳滿2,000元再贈111全點，搭配ARIEL、橘子工坊、舒潔、滿意寶寶等眾多知名品牌限時加碼優惠，最高可享42%購物回饋。另也同步推出指定商品買1送2、滿額贈500元全聯禮券、購物抽訂單免費等超值特惠，雙11當日還有滿額折111元超狂神券限量搶。
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