Pokémon寶可夢、SPY x FAMILY聯名服飾接力登場 挑對時間入手更划算！

這一季GU再度與Pokémon寶可夢、PlayStation™合作，推出全新限定聯名系列，更有內褲、家居鞋等必收小物。而UNIQLO則將於11月25日上市超人氣動畫「SPY x FAMILY間諜家家酒」的第二度合作UT系列，同樣受到動漫迷矚目。

不同於過往，此次聯名系列，GU以Pokémon寶可夢裡的「謎擬Q」、「波加曼」等呆萌的角色，作為女裝主要設計，推出短版上衣、高領針織衫及居家服；男裝則有冬季必備的重磅寬版休閒衣、細針織衫，更有內褲、家居鞋等小物。而PlayStation™系列同樣是GU再次跨界攜手，融合歷代PlayStation™的特色，將機身外觀圖案、經典配色作為設計，打造多款男、女適穿的街頭風格單品，從休閒上衣、連帽T恤、外套到束口褲，都讓消費者能盡情展現獨有的潮流穿搭。

最受台灣女生喜愛的GU雙口袋短版開襟外套，也推出期間限定優惠。圖／GU提供

不僅如此，因應雙11的購物熱潮，GU從即日起到11月13日為止，推出多款精選單品的限定折扣，無論實體店面還是品牌官網都能提供。像是百搭的圓領衫、羽毛紗短版開襟外套、HEAT PADDED背心和美型輕便褲都有低價優惠，現在入手最划算。

GU秋冬必備的女裝麥爾登針織西裝大衣，在網路商店獨家推出1,111元超值優惠價。圖／GU提供

另外，UNIQLO在今年6月首度與人氣動畫「SPY x FAMILY間諜家家酒」攜手，推出聯名系列UT造成搶購後；隨著第二季的播映，雙品牌再度合作，除了主角安妮亞之外，更有萌寵角色「彭德」初登場。預計於11月25日上市的第二波聯名UT系列，精選安妮亞驚訝、調皮和可愛哭臉等各種表情，運用於設計上。同時首度加入的大白狗「彭德」，也將融入UT胸前的縫合口袋設計，巧妙呼應第一波的秒殺款，更備有童裝系列。全新的SPY x FAMILY聯名UT選用明亮色系作為背景，搭配動畫知名場景跟經典原創元素，讓小孩也能與父母親一起穿上同款享受親子裝的樂趣。

UNIQLO SPY x FAMILY UT印花T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO SPY x FAMILY UT印花T恤590元。圖／UNIQLO提供

GU男裝Pokemon細針織衫990元。圖／GU提供

GU男裝Pokemon重磅寬版休閒連帽上衣990元。圖／GU提供

GU男裝PlayStation雙面織紋連帽拉鍊外套1,490元。圖／GU提供