跑吧抽台北東京商務艙！隱餐飲集團推出「隱酒護照」

連鎖餐酒館集團「隱餐飲集團」在2022年底推出年度「隱酒神器」酒吧串連計畫，首次串連集團旗下5間餐酒館，並與國內知名訂房平台AsiaYo合作，推出專屬飲士們的Bar Surfing活動，在國境解封之際，帶領大家宿醉暢遊全世界。

隱集團旗下各餐酒館推出「隱酒神器禮盒」，每組售價1,800元，內有隱士限定精緻酒壺及隱酒護照，憑「隱酒護照」即可於集團旗下的5間餐酒館，包含隱士國館店、隱世永春店、隱寺嘉興店、隱侍大直店、隱士新竹店，每間店任選酒單中2杯特調兌換並蓋章闖關，整本護照共可暢遊5間餐酒館，兌換10杯特調，等於每杯只要180元的超划算價格，就能盡情暢飲體驗隱集團旗下各店不同的氛圍及酒款。

而闖關跑完3間、蓋得6枚章戳者，可獲得亞洲訂房網AsiaYo獨家提供的限量500元海內外訂房金序號，可上AsiaYo平台任選海內外房型享訂房折扣，數量有限，贈完為止。若闖關跑完5間、蓋得10枚章，完成整本護照的飲士們，將贈送氣泡酒一支，可於活動中任一餐酒館兌換，並由亞洲訂房網AsiaYo加碼贈送限量愛馬仕旅行組一套，價值1,500元，數量有限，贈完為止。

完成整本護照後，還可以撕下護照內的存根聯，參與明年的加碼抽獎活動，好禮包含價值20萬以上的韓國四人遊、台北東京來回商務艙機票、AsiaYo亞洲訂房網萬元訂房金等多項大獎，機會難得，值得把握。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康