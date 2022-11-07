限時5天！7-ELEVEN指定商品2件7.9折 雙11隨取卡拼11倍

雙11購物節即將迎來最高潮，7-ELEVEN門市「111.11.11購物節」活動自11月11日起接力上場，包括指定品4件7.5折、滿額持指定支付工具立折60元再送衛生紙，消費累積的OPEN POINT點數除可折抵消費金額外，還可折抵代收、兌換商品等，更可跨通路兌換餐飲、高鐵票、航空哩程、銀行紅利等靈活運用。

7-ELEVEN門市自11月11日起限時5天，上萬支指定商品任選2件7.9折、4件7.5折優惠，包括CITY系列（不含精品咖啡）/飲料/零食/糖果/冰品/甜點/麵包/泡麵/冷凍品/啤酒/精補/寵物共12類商品皆在優惠中；單筆消費滿500元，搭配指定信用卡或icash Pay結帳立折60元，相當於6.6折優惠。11月13日起至11月15日止滿711元再送「五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙」1串。門市預購則推出年菜預購指定任選3件9.2折、春節禮盒預購指定任選2件9.5折、雙11預購特刊等主題活動，再享信用卡滿額折上折優惠。

精打細算又熱愛拼手氣的民眾，也別錯過7-ELEVEN門市推出限量「雙11隨取卡」，每張售價1,000元，有機會刮中11,111元面額商品卡，狂翻11倍，首5日購買還加贈CITY CAFE中杯美式乙杯。

雙11網購旺季7-ELEVEN「安心寄」響應綠購減碳，為推廣綠色寄件，鼓勵民眾使用ibon標籤列印託運單，更自11月16日起至29日止，使用交貨便（限常溫）寄件乙件就送乙個「可生物降解寄件袋」，讓網購也能很環保。「安心取」服務則狂撒千萬回饋，自11月11日至11月17日止，各大網購平台包裹於7-ELEVEN取貨，即可隨機獲得7、11、77元7-ELEVEN購物金乙組；不僅如此，取貨再享CITY PRIMA精品熱美式咖啡等指定商品最低買1送1優惠，還可同時併用信用卡滿額立折以及滿額送衛生紙活動。