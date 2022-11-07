跑趴穿搭學JENNIE、周湯豪 雙11檔期超前部署買起來

隨著疫情逐漸解封、年底耶誕節等派對時節到來，具有獨特個人風格的首飾無疑是創造耀眼的時尚造型的必備好物！奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）請來周湯豪演繹耶誕造型穿搭，他分享吸引眾人目光穿搭密技的同時，也提出交換禮物的建議。而擁有電商通路的台灣輕珠寶設計師品牌ARTISMI與引進JENNIE小熊軟糖項鍊的電商平台THE SPAACE，更針對雙11檔期率先推出優惠，讓想要在耶誕跑趴能亮麗登場的聰明消費者得以超前部署，為今年派對季留下難忘的快樂回憶。

即將登上台北小巨蛋的周湯豪以白色毛衣搭配星星造型的藍色和白色系Swarovski首飾，搶先傳遞冬季佳節的氣氛。他以星型設計的Swarovski Stella鍊墜與Ortyx項鍊疊戴的方式增加造型亮點，點綴水藍色的Millenia手鍊、Lucent耳釘耳環和腕表提升造型質感。向來享受在耶誕節期間與親朋好友相聚歡慶的他表示，交換禮物也是耶誕聚會很重要的一個環節，除了根據不同送禮對象的風格為對方選擇適合的首飾或家居飾品禮物，也推薦大家可以選擇不局限於性別和風格都能很好搭配駕馭的設計。

而迎接年末節慶歡聚檔期，ARTISMI品牌設計總監Claire以歐洲耶誕節常吃的「蝴蝶餅」為靈感，結合深具耶誕氣氛的「星星」元素搭配迷人的珍珠，讓今年的跑趴穿搭增添流行的「甜中帶酷」獨特風格。同時，針對即將到來的雙11和耶誕而推出的2022年末優惠檔期，即日起至12月31日止，凡ARTISMI全站輸入指定折扣碼可享95折、消費滿8,000元輸入折扣碼可享9折優惠，詳情請洽官網，或加入品牌Line帳號（@artismi_official）詢問。