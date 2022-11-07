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跑趴穿搭學JENNIE、周湯豪 雙11檔期超前部署買起來

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
周湯豪配戴SWAROVSKI首飾。圖／SWAROVSKI提供
周湯豪配戴SWAROVSKI首飾。圖／SWAROVSKI提供

隨著疫情逐漸解封、年底耶誕節等派對時節到來，具有獨特個人風格的首飾無疑是創造耀眼的時尚造型的必備好物！奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）請來周湯豪演繹耶誕造型穿搭，他分享吸引眾人目光穿搭密技的同時，也提出交換禮物的建議。而擁有電商通路的台灣輕珠寶設計師品牌ARTISMI與引進JENNIE小熊軟糖項鍊的電商平台THE SPAACE，更針對雙11檔期率先推出優惠，讓想要在耶誕跑趴能亮麗登場的聰明消費者得以超前部署，為今年派對季留下難忘的快樂回憶。

即將登上台北小巨蛋的周湯豪以白色毛衣搭配星星造型的藍色和白色系Swarovski首飾，搶先傳遞冬季佳節的氣氛。他以星型設計的Swarovski Stella鍊墜與Ortyx項鍊疊戴的方式增加造型亮點，點綴水藍色的Millenia手鍊、Lucent耳釘耳環和腕表提升造型質感。向來享受在耶誕節期間與親朋好友相聚歡慶的他表示，交換禮物也是耶誕聚會很重要的一個環節，除了根據不同送禮對象的風格為對方選擇適合的首飾或家居飾品禮物，也推薦大家可以選擇不局限於性別和風格都能很好搭配駕馭的設計。

而迎接年末節慶歡聚檔期，ARTISMI品牌設計總監Claire以歐洲耶誕節常吃的「蝴蝶餅」為靈感，結合深具耶誕氣氛的「星星」元素搭配迷人的珍珠，讓今年的跑趴穿搭增添流行的「甜中帶酷」獨特風格。同時，針對即將到來的雙11和耶誕而推出的2022年末優惠檔期，即日起至12月31日止，凡ARTISMI全站輸入指定折扣碼可享95折、消費滿8,000元輸入折扣碼可享9折優惠，詳情請洽官網，或加入品牌Line帳號（@artismi_official）詢問。

來自北歐挪威的首飾品牌CRYSTAL HAZE ，由Ophelia Alickaj與Sara Vlatkovic兩位設計師創立，以童年小熊軟糖為靈感而生的「懷舊小熊 Nostalgia Bear」系列，因為許多韓星藝人包括Jennie、太妍、潤娥等人在社群網站上配戴亮相，成為品牌最熱賣的明星商品。 今年秋冬，CRYSTAL HAZE推出超萌「巧克力棕熊」及療癒感滿分的「透明冰河熊」兩款新色，在台灣由複合品牌網站THE SPAACE獨家首發，各提供有鑽款與無鑽款，滿足多種穿搭場合需求。 THE SPAACE也針對雙11檔期推出全館5折起、滿3,000元現折300元、以及不同消費門檻滿額贈等多重優惠，詳情請洽官網，是入手耶誕交換禮物和穿搭單品的絕佳時機。

ARTISMI Meteor Earpin斜口大星耳針，6,500元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI Meteor Earpin斜口大星耳針，6,500元。圖／ARTISMI提供
SWAROVSKI Lucent耳釘耳環，3,850元。圖／SWAROVSKI提供
SWAROVSKI Lucent耳釘耳環，3,850元。圖／SWAROVSKI提供
Jennie配戴CRYSTAL HAZE小熊飾品。圖／摘自藝人IG @jennierubyjane
Jennie配戴CRYSTAL HAZE小熊飾品。圖／摘自藝人IG @jennierubyjane
Karencici配戴CRYSTAL HAZE小熊飾品。圖／摘自藝人IG @itskarencici
Karencici配戴CRYSTAL HAZE小熊飾品。圖／摘自藝人IG @itskarencici
CRYSTAL HAZE無鑽小熊軟糖墜飾巧克力棕熊款，1,280元。圖／THE SPAACE提供
CRYSTAL HAZE無鑽小熊軟糖墜飾巧克力棕熊款，1,280元。圖／THE SPAACE提供
ARTISMI Orion Necklace參宿項鍊，6,500元。圖／ARTISMI提供
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SWAROVSKI Ortyx戒指，6,350元。圖／SWAROVSKI提供
SWAROVSKI Ortyx戒指，6,350元。圖／SWAROVSKI提供
ARTISMI 2022年末優惠檔期正式開跑，即日起至12月31日止，全站輸入指定折扣碼可享95折，消費滿$8,000輸入折扣碼可享9折優惠。圖／ARTISMI提供
ARTISMI 2022年末優惠檔期正式開跑，即日起至12月31日止，全站輸入指定折扣碼可享95折，消費滿$8,000輸入折扣碼可享9折優惠。圖／ARTISMI提供
SWAROVSKI Stella手鍊，5,450元。圖／SWAROVSKI提供
SWAROVSKI Stella手鍊，5,450元。圖／SWAROVSKI提供
「蝴蝶餅、星星」耶誕元素融入輕珠寶設計，成為派對中最閃亮的注目焦點。圖／ARTISMI提供
「蝴蝶餅、星星」耶誕元素融入輕珠寶設計，成為派對中最閃亮的注目焦點。圖／ARTISMI提供
CRYSTAL HAZE鑲鑽小熊軟糖墜飾透明冰河熊款，1,980元。圖／THE SPAACE提供
CRYSTAL HAZE鑲鑽小熊軟糖墜飾透明冰河熊款，1,980元。圖／THE SPAACE提供
太妍配戴CRYSTAL HAZE小熊飾品。圖／摘自藝人IG
太妍配戴CRYSTAL HAZE小熊飾品。圖／摘自藝人IG
ARTISMI SInclusivo 3 Finger Ring輕奢寶石三環戒，5,600元。圖／ARTISMI提供
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SWAROVSKI Holiday Magic冬日村莊水晶鐘罩，15,000元。圖／SWAROVSKI提供
SWAROVSKI Holiday Magic冬日村莊水晶鐘罩，15,000元。圖／SWAROVSKI提供
周湯豪配戴SWAROVSKI首飾。圖／SWAROVSKI提供
周湯豪配戴SWAROVSKI首飾。圖／SWAROVSKI提供
THE SPAACE獨家首發CRYSTAL HAZE新色。圖／THE SPAACE提供
THE SPAACE獨家首發CRYSTAL HAZE新色。圖／THE SPAACE提供
周湯豪配戴SWAROVSKI首飾。圖／SWAROVSKI提供
周湯豪配戴SWAROVSKI首飾。圖／SWAROVSKI提供
SWAROVSKI Stella鍊墜，6,350元。圖／SWAROVSKI提供
SWAROVSKI Stella鍊墜，6,350元。圖／SWAROVSKI提供

雙11

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