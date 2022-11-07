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氣色恢復健康 超模卡拉迪樂芬妮最被DIOR新珠寶追著跑

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
超模卡拉迪樂芬妮演繹DIOR Rose des Vents珠寶系列2022年全新作品。圖／DIOR提供
超模卡拉迪樂芬妮演繹DIOR Rose des Vents珠寶系列2022年全新作品。圖／DIOR提供

「羅盤玫瑰讓人直覺聯想到航行，對我來說，珠寶或藝術創作就是一趟旅程，是風、是另一個境地，在過程中引領創作者走向彼岸。」 Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane自2015年以來持續創造Rose des Vents珠寶系列，同時向迪奧先生的幸運星致敬。今年，Rose des Vents展開一場繽紛的奇幻之旅，迎來全新色彩與造型的作品，並由品牌大使超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）演繹俏皮又充滿超現實氣息的逗趣形象廣告。

此次推出新作包括配色活潑紅玉髓、青金石、綠松石與孔雀石雙圈式耳環；直徑25毫米的圓章吊墜上，裝飾Rose Céleste的微笑太陽與沈睡月亮的趣味圖案；一款宛如幸運符的項鍊與手鍊作品點綴雙心、骷髏頭、羅盤玫瑰、蜜蜂、鈴蘭等圖案吊墜；蜜蜂與鈴蘭更單獨推出耳飾；另一款多層次項鍊裝飾16個色彩圖案琳瑯滿目的羅盤玫瑰造型圖騰，以及運用相同元素的垂墜式耳環與多層次手鍊，均以金質穀粒紋鑲嵌，襯托出孔雀石、青金石、綠松石粉色蛋白石、橙色紅玉髓、黑色縞瑪瑙與金棕色虎眼石交織出的異國情調，其中包括採用珍珠母貝打造的玫瑰、蜜蜂與鈴蘭墜飾，皆是迪奧先生珍愛的標誌性元素。

超模卡拉迪樂芬妮演繹DIOR Rose des Vents珠寶系列2022年全新作品。圖／DIOR提供
超模卡拉迪樂芬妮演繹DIOR Rose des Vents珠寶系列2022年全新作品。圖／DIOR提供
Rose des Vents黃K金鑽石珍珠母貝鈴蘭花耳環，69,000元。圖／DIOR提供
Rose des Vents黃K金鑽石珍珠母貝鈴蘭花耳環，69,000元。圖／DIOR提供
Rose des Vents 黃K金鑽石珍珠母貝圓章手鍊，36萬元。圖／DIOR提供
Rose des Vents 黃K金鑽石珍珠母貝圓章手鍊，36萬元。圖／DIOR提供
Rose des Vents黃K金彩寶鑽石多層次項鍊，230萬元。圖／DIOR提供
Rose des Vents黃K金彩寶鑽石多層次項鍊，230萬元。圖／DIOR提供
超模卡拉迪樂芬妮演繹DIOR Rose des Vents珠寶系列2022年全新作品。圖／DIOR提供
超模卡拉迪樂芬妮演繹DIOR Rose des Vents珠寶系列2022年全新作品。圖／DIOR提供
Rose des Vents Rose Celeste黃K金彩寶鑽石雙圈耳環，65萬元。圖／DIOR提供
Rose des Vents Rose Celeste黃K金彩寶鑽石雙圈耳環，65萬元。圖／DIOR提供

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