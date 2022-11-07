氣色恢復健康 超模卡拉迪樂芬妮最被DIOR新珠寶追著跑

「羅盤玫瑰讓人直覺聯想到航行，對我來說，珠寶或藝術創作就是一趟旅程，是風、是另一個境地，在過程中引領創作者走向彼岸。」 Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane自2015年以來持續創造Rose des Vents珠寶系列，同時向迪奧先生的幸運星致敬。今年，Rose des Vents展開一場繽紛的奇幻之旅，迎來全新色彩與造型的作品，並由品牌大使超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）演繹俏皮又充滿超現實氣息的逗趣形象廣告。

此次推出新作包括配色活潑紅玉髓、青金石、綠松石與孔雀石雙圈式耳環；直徑25毫米的圓章吊墜上，裝飾Rose Céleste的微笑太陽與沈睡月亮的趣味圖案；一款宛如幸運符的項鍊與手鍊作品點綴雙心、骷髏頭、羅盤玫瑰、蜜蜂、鈴蘭等圖案吊墜；蜜蜂與鈴蘭更單獨推出耳飾；另一款多層次項鍊裝飾16個色彩圖案琳瑯滿目的羅盤玫瑰造型圖騰，以及運用相同元素的垂墜式耳環與多層次手鍊，均以金質穀粒紋鑲嵌，襯托出孔雀石、青金石、綠松石粉色蛋白石、橙色紅玉髓、黑色縞瑪瑙與金棕色虎眼石交織出的異國情調，其中包括採用珍珠母貝打造的玫瑰、蜜蜂與鈴蘭墜飾，皆是迪奧先生珍愛的標誌性元素。 超模卡拉迪樂芬妮演繹DIOR Rose des Vents珠寶系列2022年全新作品。圖／DIOR提供 Rose des Vents黃K金鑽石珍珠母貝鈴蘭花耳環，69,000元。圖／DIOR提供 Rose des Vents 黃K金鑽石珍珠母貝圓章手鍊，36萬元。圖／DIOR提供 Rose des Vents黃K金彩寶鑽石多層次項鍊，230萬元。圖／DIOR提供 超模卡拉迪樂芬妮演繹DIOR Rose des Vents珠寶系列2022年全新作品。圖／DIOR提供 Rose des Vents Rose Celeste黃K金彩寶鑽石雙圈耳環，65萬元。圖／DIOR提供