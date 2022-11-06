搶票出國趁現在！ITF旅展倒數 華航加碼千元折價券

2022 ITF台北國際旅展進入倒數第二天，不少民眾趁著週末假日到旅展現場搶優惠，國內航空業者紛紛加碼拚買氣。中華航空今天宣布加碼1,000張LINE Pay 1,000元折價券；即日起至11月27日午夜12點為止，前往長榮航空線上旅展活動官網，便有機會找到明年3月底前出發的優惠機票，最高可省萬元。不讓同業對手專美於前，星宇航空也祭出14條全航線、不限艙等，全面9折優惠。

華航多條航線超值限時促銷，三大全新航點——台北-宿霧4,800元起，台北-峴港6,500元起，台北-清邁7,000元起（以上均為未稅價），搭配LINE Pay 1,000元折價券，還可以再省1,000元。在國人喜愛的日本航線方面，華航同樣釋出好康，台北-琉球（沖繩）未稅價只要7,566元起，機票花費不到萬元，就能夠輕鬆飛一趟日本。

長榮航空即日起至11月27日，透過長榮航空官網或手機APP購票，並於明年3月底前出發（限定日期），長榮航空提供指定航線、不限艙等93折優惠，最高可省萬元。