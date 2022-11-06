雙11遠雄廣場迎戰電商 消費滿額天天抽購物金

新北市汐止遠雄廣場表示，「雙11節」已經不再是電商專利，遠雄廣場延續剛結束的生日慶買氣，即日起到13日推出「驚喜抽購物金」，迎戰雙11消費熱潮。全館指定櫃位消費單筆滿2000元，天天抽2000元購物金（現金禮券），每天1名。商場另有大回饋，特選館內質感飾品、潮流運動、羽絨夾克、休閒套裝等下殺5折起。

遠雄廣場10月間推出「生日慶就要Hi起來」活動，迎接7周年慶，創下佳績。往年電商主打的1111雙11促銷活動，遠雄也搶搭商機，除了驚喜抽購物金活動，會員App也同步祭出「雙11搶翻天 驚喜刮刮樂」活動，會員只要扣5點即可參加，有機會抽中1888點會員點數。

遠雄表示，點數可多元使用，例如扣點免費兌換拿坡里、漢堡王、一之鄉、yamazaki麵包、On Day純釀紅茶、千井茶飲等，還能享受貼心尊榮服務VIP Lounge、折抵停車費等好康。即日起到今年底，使用悠遊付消費，單筆滿699元贈70元悠遊付現金回饋券。

遠雄11月26日還要舉辦快食賽，歡迎「大胃王」報名，一次享用燒肉丼、鹽蔥燒肉丼及唐揚炸雞丼。活動總獎金6000元，另有「極丼。日式燒肉丼專門店」燒肉丼兌換券10張。極丼主打日式燒肉丼飯，嚴選新鮮食材，以保留食材原汁美味的料理手法，呈現色香味俱佳美味。