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雙11遠雄廣場迎戰電商 消費滿額天天抽購物金

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止遠雄廣場推出「驚喜抽購物金」活動，全館指定櫃位13日前消費單筆滿2000元，天天抽2000元購物金（現金禮券）。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場推出「驚喜抽購物金」活動，全館指定櫃位13日前消費單筆滿2000元，天天抽2000元購物金（現金禮券）。圖／遠雄廣場提供

新北市汐止遠雄廣場表示，「雙11節」已經不再是電商專利，遠雄廣場延續剛結束的生日慶買氣，即日起到13日推出「驚喜抽購物金」，迎戰雙11消費熱潮。全館指定櫃位消費單筆滿2000元，天天抽2000元購物金（現金禮券），每天1名。商場另有大回饋，特選館內質感飾品、潮流運動、羽絨夾克、休閒套裝等下殺5折起。

遠雄廣場10月間推出「生日慶就要Hi起來」活動，迎接7周年慶，創下佳績。往年電商主打的1111雙11促銷活動，遠雄也搶搭商機，除了驚喜抽購物金活動，會員App也同步祭出「雙11搶翻天 驚喜刮刮樂」活動，會員只要扣5點即可參加，有機會抽中1888點會員點數。

遠雄表示，點數可多元使用，例如扣點免費兌換拿坡里、漢堡王、一之鄉、yamazaki麵包、On Day純釀紅茶、千井茶飲等，還能享受貼心尊榮服務VIP Lounge、折抵停車費等好康。即日起到今年底，使用悠遊付消費，單筆滿699元贈70元悠遊付現金回饋券。

遠雄11月26日還要舉辦快食賽，歡迎「大胃王」報名，一次享用燒肉丼、鹽蔥燒肉丼及唐揚炸雞丼。活動總獎金6000元，另有「極丼。日式燒肉丼專門店」燒肉丼兌換券10張。極丼主打日式燒肉丼飯，嚴選新鮮食材，以保留食材原汁美味的料理手法，呈現色香味俱佳美味。

遠雄廣場集雅社推出「您消費，我買單」活動，綁定會員月月抽免單，還可累積集利金5倍送。集雅社推薦「Panasonic 2 in 1 蒸氣電熨斗 NI-FS770」， 360°撫平衣物皺褶，3段溫控，不同衣料給不同呵護，現在購買贈送熨燙隔熱手套組。遠雄廣場相關訊息可到iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。

新北市汐止遠雄廣場推出「驚喜雙11 限搶1111」大回饋，特選館內熱銷商品，下殺5折起。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場推出「驚喜雙11 限搶1111」大回饋，特選館內熱銷商品，下殺5折起。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場快食賽26日登場，前3名總獎金6000元以及極丼燒肉丼兌換券。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場快食賽26日登場，前3名總獎金6000元以及極丼燒肉丼兌換券。圖／遠雄廣場提供

雙11 電商 周年慶

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