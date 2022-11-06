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第21屆全國百號油畫大展在港藝中心 首獎得主呂明磬

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市文化局副局長曾能汀(左)今天代表市長盧秀燕，頒獎給本屆首獎得主呂明磬。圖／台中市港區藝術中心提供
台中市文化局副局長曾能汀(左)今天代表市長盧秀燕，頒獎給本屆首獎得主呂明磬。圖／台中市港區藝術中心提供

台中市文化局舉辦「第21屆全國百號油畫大展」，今天在港區藝術中心開幕並頒獎，首獎由呂明磬以「藍色星期一」作品獲得，第二、三名分別為尹信方的「城裡˙城外」及林鴻懿「魯冰」，今年共有來自全國109件百號油畫作品，即日起至明年1月1日，在港區藝術中心展出。

台中市文化局副局長曾能汀今天代表市長盧秀燕出席頒獎典禮表示，港區藝術中心擁有全國最大的單一藝術展場空間，創立於民國91年的全國百號油畫大展，以百號尺寸的大幅油畫作品為邀請及徵件對象，多年來已成為台灣平面藝術創作者矚目的交流競藝舞臺。

這屆共有61件資深藝術家作品及48件公開徵件獲獎傑作同時展出，呈現當代油畫創作的多元面貌，在公開徵件的作品中，年齡從最輕的18歲到最年長的78歲，中間橫跨60年的交集。

資深藝術家倪朝龍及林欽賢代表評審團出席致詞表示，油畫是傳統的藝術創作媒材，文化局多年來持續推動辦理全國百號油畫大展，提升社會大眾對油畫藝術的感知和欣賞能力，期待未來能有更多人才投入與支持藝術創作，讓繪畫的物質媒介透過專業表現技巧，將精神層面的張力轉繹呈現在大眾面前。

文化局指出，本屆邀請展部分，共有61件資深藝術家如吳隆榮、倪朝龍、張淑美等應邀參展；徵件部分開放全國油畫新秀參加，今年有81件作品參賽，經由評審委員初審通過48件進入複審，最終再由8位委員，在三輪縝密、客觀、嚴謹的討論後，評選出前三名各1件、8件「優選」及37件「入選」作品。

首獎由呂明磬「藍色星期一」作品獲獎，目前就讀台北教育大學碩士班一年級的呂明磬，年僅23歲，為歷年來最年輕首獎得主，且非藝術專業科系背景，作品以疊襯交錯的構圖，描繪都會生活中行走的人群、錯綜複雜的交通、高聳天際之建築，交相穿梭，技法練達。

第二名為尹信方作品「城裡˙城外」，創作者運用硬邊理性的線條及色塊，形構現代的都會風貌，與色彩堆疊而成的自然意象相互輝映，呼應人為與自然對比的主題；第三名為林鴻懿作品「魯冰」，原始發想來自電影「魯冰花」，其花諧音近似路邊花，象徵著其綻放卻難以被看見。

這屆第三名得主林鴻懿與作品「魯冰」。圖／台中市港區藝術中心提供
這屆第三名得主林鴻懿與作品「魯冰」。圖／台中市港區藝術中心提供

文化局 藝術家 盧秀燕

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