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呼應NBA賽季熱度！LaMelo Ball、Stephen Curry新款簽名籃球鞋上市

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
PUMA二代LaMelo Ball鞋款同樣置入Nitro 氮氣中底科技，締造「輕量」與「高緩衝」並存。圖／PUMA提供
PUMA二代LaMelo Ball鞋款同樣置入Nitro 氮氣中底科技，締造「輕量」與「高緩衝」並存。圖／PUMA提供

NBA冬日賽季如火如荼進行中，而各個運動品牌也不忘替旗下簽約球星，推出新款簽名籃球鞋，一來是鞏固在專業機能的地位，同時也是搭著球星表現與話題，替鞋款銷售做最好的宣傳！

像是PUMA便與夏洛特黃蜂隊LaMelo Ball合作二代簽名鞋款，延續前款的太空設計概念「Not From Here」，鞋面結構以漸層烈焰橘紅配色包覆，輔以金屬波光材質點綴其中。擷取了LaMelo Ball腳踝上的火箭發射刺青，改以鞋頭延伸至鞋跟燃燒出的火焰噴射膠條演繹；鞋舌及鞋後跟設計壓印上LaMelo Ball胸前數字 1 和翅膀刺青的招牌標誌，以水藍配色達到畫龍點睛之效。在機能方面，二代鞋款同樣置入Nitro 氮氣中底科技，締造「輕量」與「高緩衝」並存，搭配專用橡膠耐磨大底帶來強勁抓地力，同步增加與地面磨擦的耐久性。

UNDER ARMOUR攜手金州勇士隊的Stephen Curry迎來第10代簽名籃球鞋「Curry Flow 10」。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR攜手金州勇士隊的Stephen Curry迎來第10代簽名籃球鞋「Curry Flow 10」。圖／UNDER ARMOUR提供

UNDER ARMOUR也不落人後，攜手金州勇士隊的Stephen Curry迎來第10代簽名籃球鞋「Curry Flow 10」。新款延續前兩代的中底UA FLOW，捨去橡膠外底阻礙，提供輕盈腳感。值得一提的是，此次研發兩種不同密度的UA FLOW科技，分別於底部強化抓地力、中層優化緩震，幫助起跳和轉向更加舒適。鞋面技術部分則改良UA Warp細部編織方式，作用就像安全帶般能將穩穩鎖定雙腳，卻不妨礙靈活移動，不僅包覆性能出色，其結構也比傳統鞋面更加支撐；搭配鞋底穩定支撐墊片，能幫助雙腳快速切換方向，同時保護腳步不會受傷。

UNDER ARMOUR Curry Flow 10籃球鞋5,280元。
UNDER ARMOUR Curry Flow 10籃球鞋5,280元。

PUMA二代LaMelo Ball MB.02籃球鞋，4,480元。圖／PUMA提供
PUMA二代LaMelo Ball MB.02籃球鞋，4,480元。圖／PUMA提供

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