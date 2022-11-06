秋冬賞浪漫關渡花海 陽明山楓樹換裝青轉紅
近日天氣轉涼，秋冬來臨，台北市自11月5日起，開放關渡花海讓民眾參觀，台北市政府工務局在關渡平原農田再生稻種植期間種植綠肥花卉，面積達5公頃的遼闊花田，有波斯菊等多樣花草展出。另外，陽明山上的花卉試驗中心內種植青楓、黃楓與銀杏也開始換裝，楓葉季也正式揭開序幕，民眾也能趁假日安排愜意的賞楓之旅。
台北市府於11月5日至11月20日開放民眾參觀「關渡花海」，工務局利用關渡平原農田再生稻種植期間種植綠肥花卉，群山包圍的5公頃遼闊花田，歷年活動期間吸引大小民眾來訪賞花踩點，關渡花海之美。
工務局指出，今年種植多色大波斯菊、黃波斯菊、大百日草及部分千日紅；活動期間每日發放限量的花語花籤，可以在花海中許下願望，並掛於許願牆，無論純真的粉紅波斯菊，純潔的白波斯菊，還是幸福之語的大波斯菊，讓原本跟對方說不出口的話，通通收錄在2022關渡花海的花語裡。
另外，民眾期待已久的楓葉季也正式揭開序幕，位於陽明山的北市花卉試驗中心，種植黃楓、青楓、唐楓、與銀杏開始換裝。公園處表示，雖然沒有整片山頭楓紅的景致，不過黃楓搭配一旁步道延伸的視覺效果，也有種彷彿置身世外桃源的雅緻。
公園處說，園區內生態池旁種了13株銀杏，又稱公孫樹，由於它們生長緩慢，要等到種樹的人當祖父抱孫子了才可見其結種子因而得名，每年銀杏葉片轉變成金黃色時都會吸引許多遊客前來欣賞拍照，是北部地區少數可以見到銀杏群植的場所，由於葉綠素逐漸分解使葉片呈現黃色、橘紅色，變得具有另一番觀賞價值。
除了楓樹與銀杏，著名的茶花也一併綻放，公園處指出，最早開花的種類統稱為茶梅，茶梅相較於茶花，其花徑相對較小，花朵的顏色也較單一，以粉紅色居多，不像茶花有許多不同顏色、斑紋等品種，而兩者最主要的差別是落花的特性，茶花是單朵完整花冠落地，茶梅則是逐片花瓣掉落的方式，因此茶梅落花時樹下會呈現一片由花瓣鋪疊而成，猶如美麗高貴的地毯。
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