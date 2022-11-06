跟國宴主廚學台灣鯛料理 美味好吃超簡單

關山鎮農會米國學校「多元廚藝教室」今天飄出陣陣魚香，地方婆婆媽媽們和台科大研究生，跟著國宴主廚李宗銘學習台灣鯛料理，製作蒲燒鯛魚飯、蒸蛋佐XO鯛魚醬、香煎台灣鯛等料理，讀者也可搜尋臉書「深夜魚食堂」，看台灣鯛料理食譜、技巧。

關山米國學校校長彭衍芳說，這次台灣鯛料理教學受到熱烈歡迎，兩天開4班、班班客滿，感謝台灣鯛協會到台東推廣教學。

台灣鯛協會理事長郭建賢表示，部分民眾對傳統台灣鯛（吳郭魚）有腥味及土味重的印象，事實上近年來國內養殖，從選擇飼養品種、水質，與飼料等技術提升和品質把關，台灣鯛已是健康魚類料理食材，加上其油脂含量低、蛋白質成分高，極具營養價值，協會有責任和義務推廣。

郭建賢指出，國內台灣鯛養殖在淡水，人工養殖要求飼養半年到13個月，打撈後透過低溫留置，完全去除飼料油耗、土味和魚腥味，成為外銷魚種的「台灣之光」，另只要透過簡單料理，就能成為可口美食。

國宴主廚「台灣鯛料理達人」李宗銘表示，這次受邀到關山開班授課，指導台灣鯛料理，製作包括蒲燒鯛魚飯、蒸蛋佐XO鯛魚醬、香煎台灣鯛、燒烤台灣鯛等，事實上台灣鯛料理簡單，只要掌握幾個技巧，以家用烤箱、微波爐和電鍋，都能做出一道道台灣鯛佳餚美食。