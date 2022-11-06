只到11月30日！西堤牛排加1元 主餐升級酥烤牛排

一年一度的雙11檔期當前，11月除了開心買，當然也要開心吃。王品集團旗下西堤牛排，只要加1元，主餐就能升級酥烤牛排；夏慕尼除秋冬新菜問世，只要消費2客套餐，即款待「和牛捲三重奏」；藝奇則只要到店消費2客套餐，出示官方畫面，招待「名物軟殼蟹」1份。

即日起至11月30日，西堤牛排推出「社群1+1」歡慶活動，不論平假日，到店用餐只要於社群FB、IG打卡Po文，並附上#西堤歡慶就加1，出示畫面即享「+1元優惠二選一」。單客經典套餐+1元，主餐可直接升級價值129元酥烤牛排，無負擔享受牛排大餐；若消費3客經典套餐+1元，則享烤雞派對拼盤1份。

夏慕尼為情侶約會氛圍加溫，即日起至12月30日的平日期間，到店消費2客套餐，並出示官網活動畫面，即款待價值388元的「和牛捲三重奏」1份；三種風味包含蜂蜜金棗、起司番茄與松露蕈菇。此外，秋冬新菜也已熱鬧面市，新增「香草嫩雞白花椰濃湯」、「凱薩鮮魚沙拉」，雙牛排主餐「火焰紐約客」與「松露紅酒菲力」甜點則有「雪崩布朗尼」增添新意。（詳細活動規範依店內說明）

即日起至11月30日，藝奇日本料理推出「感蟹季」，只要到店消費2客套餐，出示官方畫面，即招待價值250元的「名物軟殼蟹」1份。