兩地時區、「中東面」和「藍金」！潮牌BAPE獻上翻玩話題表款

潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE）旗下，除了服飾、鞋履等配件之外，更開發了一條BAPEX腕表產品系列。表款的設計都是向目前市場上受歡迎的款式致敬與翻玩，因此被消費者暱稱為「平價版勞力士」。全新系列，就出現了所謂的「中東面」、「藍金」和兩地時區GMT功能的話題腕表。

再一次的BAPEX呈現新款腕表時，仍是大量的參考了勞力士的經典產品。像是TYPE 1 BAPEX款擁有市場上炙手可熱的藍表面搭配鍍金色表殼與表鍊，就是從被稱為「水鬼」的Submariner系列而來；BAPEX搭載陶瓷旋轉表圈與自動上鍊機械機芯，提升質感。而CLASSIC TYPE 4 BAPEX腕表，外型一看就是脫胎自經典的Daytona計時碼表，但品牌卻用上話題元素「中東面」，具備阿拉伯文時標。此外，CLASSIC TYPE 4 BAPEX表款，則是把勞力士的Explorer系列、OMEGA的海馬系列Planet Ocean腕表特點結合，提供兩地時區功能，成為在網路上被熱議的表款。

G-SHOCK把碳纖維與加入螢光顆粒的彩色玻璃纖維薄板層層堆疊壓出大理石花紋，再切割出表圈造型。圖／CASIO提供

而CASIO旗下G-SHOCK將迎來40周年，於是為了品牌粉絲們，打造一系列的紀念表款。首先曝光的就是FLARE RED系列，這是以太陽閃焰作為創作靈感，將G-SHOCK招牌配色色，融入閃爍的火焰形象，進而打造出GWG-2040FR與MTG-B3000FR腕表。最特別的部分在於，G-SHOCK引進全新技術把碳纖維與加入螢光顆粒的彩色玻璃纖維薄板層層堆疊壓出大理石花紋，再切割出表圈造型，創造出在黑暗中能發光且擁有獨一無二紋路的限定作品。

G-SHOCK 40周年紀念FLARE RED系列MTG-B3000FR-1A腕表，39,900元。圖／CASIO提供

TYPE 8 BAPEX腕表，精鋼表殼、表鍊，18,399元。圖／I.T提供

G-SHOCK 40周年紀念FLARE RED系列GWG-2040FR-1A腕表，33,000元。圖／CASIO提供

TYPE 1 BAPEX 腕表，鍍金色精鋼表殼、表鍊，搭配陶瓷表圈，18,399元。圖／I.T提供