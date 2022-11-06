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「東京BANANA」變成飲料！日本全家便利商店開賣
日本知名伴手禮「東京BANANA」現在也可以用喝的，東京BANANA推出品牌第一款飲料，與日本全家便利商店推出一款用喝的甜品「東京BANANA香蕉牛奶」，11月起開賣，近期計畫出遊日本的民眾，如果是東京BANANA甜點愛好者，不妨可到超商買來嚐鮮。
日本甜點、伴手禮總是創意無限，各式限定包裝、限定主題吸引大家的目光已是常態，且喜好用不同型態呈現甜點，能吸引消費者的好奇心與挑戰欲。「東京BANANA」繼之前推出霜淇淋與寶可夢聯名餅乾後，現在再出奇招，首度把甜點變成飲品，並主打可以吃到香蕉果肉的口感，把香蕉蛋糕香甜滋味，用喝的呈現。
「東京BANANA香蕉牛奶」釋出新品消息後，官方IG下方日本網友紛紛留言「好期待」、「絕對要買！」、「準備出發去全家購買」。這瓶「東京BANANA香蕉牛奶」日幣含稅價260元，每瓶約新台幣60元有找。
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