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雙11吃爆！FRIDAYS牛排「買一送一」 貳樓加購價1元起

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
貳樓歡慶15周年，15天彩蛋接貳連三驚喜不斷。圖／貳樓餐飲集團提供。
貳樓歡慶15周年，15天彩蛋接貳連三驚喜不斷。圖／貳樓餐飲集團提供。

面對年度超夯雙11購物季，不僅電商推出下殺優惠，美食業者也不遑多讓。除了開展餐飲集團旗下二大美式餐飲品牌——TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排，分別推出沙朗牛排「買一送一」單日快閃優惠、肋眼牛排連續11天65折優惠；今年11月適逢15周年的貳樓，不但連續15天祭出限時彩蛋，11月11日當天還推出全台門市單日快閃限定套餐，價格從銅板價1元到1,111,111元都能選購，電商品牌「宅在貳樓」也推出多款超值組合，消費滿2,500元，再贈250元購物金。

TGI FRIDAYS於11月11日當天應景推出沙朗牛排「買一送一」單日快閃優惠，精選8 盎司美國沙朗牛排，搭配兩道主廚精選配菜，買兩份就送兩份，雙11當日至全台16間TGI FRIDAYS餐廳消費即享優惠。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排於11月11日至21日，祭出超人氣12盎司肋眼牛排只要1,111元（原價1,700元），年度65折大優惠，憑官方粉絲專頁指定活動畫面，至全台Texas Roadhouse德州鮮切牛排各分店，人人都能荷包無痛大口吃肉。

正歡慶15周年的貳樓，將在11月平日中隨機挑選「15」天，於每天中午12:00在貳樓官方社群限時動態公布當日全台門市驚喜彩蛋，開放當日下午「14:15至17:15」使用限時彩蛋優惠，彩蛋內容包含貳樓招牌橙香丹麥早午餐系列、聚餐必點的大盤子主廚脆皮豬腳等。

在11月11日當天，貳樓推出全台門市單日快閃1,111元雙11限定套餐；另外還有適合親友、公司聚餐的11,111元套餐，滿足團體歡聚需求。此外，點主餐即可以111元，加購金沙薯片1份；點主餐再加11元，可加購湯品1份；點主餐再加1元，即可加購明日葉飲品1杯。

在電商品牌「宅在貳樓」方面，超值周慶限時特惠「回購NO.1組」、「雙11超值雙饗組」、「雙豬冠軍組」、「未來肉健康低脂組」，11月將陸續上線。同時推出夢幻滿額加碼，只要消費滿1,800元，再送貳樓與蜷尾家聯名的冰淇淋；消費滿2,500元，超狂再贈250元購物金。

響應雙11話題，TGI FRIDAYS於11月11日應景推出沙朗牛排「買一送一」單日快閃優惠。圖／開展餐飲集團提供。
響應雙11話題，TGI FRIDAYS於11月11日應景推出沙朗牛排「買一送一」單日快閃優惠。圖／開展餐飲集團提供。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排連續11天，祭出「超人氣」肋眼牛排雙11限定優惠。圖／開展餐飲集團提供。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排連續11天，祭出「超人氣」肋眼牛排雙11限定優惠。圖／開展餐飲集團提供。
電商品牌「宅在貳樓」推出「未來肉健康低脂組：墨西哥辣蔬肉醬」。圖／貳樓餐飲集團提供。
電商品牌「宅在貳樓」推出「未來肉健康低脂組：墨西哥辣蔬肉醬」。圖／貳樓餐飲集團提供。

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