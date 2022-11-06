微風精品線上「雙11」 限時5天精品折扣碼再享8.4折

百貨電商雙11活動陸續啟動，微風精品線上BREEZEONLINE雙11全站推出秋冬新品7折起、美妝、家電3.6折起、雙11精選折扣專區，活動期間限時免運送到家，輸入折扣碼「1111」享16%回饋，其中ESTEE LAUDER小棕瓶加大版三入組，限時三天3.8折入手；alexanderwang Attica鉚釘迷你腰包，不到9千元就可帶回家。

BREEZEONLINE微風精品線上主打實體正櫃供貨，擁有與實體店相通等級的售後服務。微風精品線上11/10-11/14輸入折扣碼「1111」即享8.4折優惠。其中alexanderwang Attica鉚釘迷你腰包下殺至3折，原價32,800元，優惠價9,840元，輸碼還可以再享折扣，等於不到9千元就可以買回家。

其他精品優惠像是HOGAN H597系列全面8折、Off-White單筆消費滿2萬元即贈送2萬點(價值2,000元)，滿4萬元即贈4萬點(價值4,000元)，以此類推，滿6萬元送品牌經典工業腰帶。

除國際精品外，微風精品線上特別社將「台灣精品館」線上專區，像是TAN& LUCIANA、pre、CJEAN等設計師品牌皆有9.5折起優惠。此外更針對雙11設立「雙11活動專區」：CHARLES & KEITH明星包款限時限量1,111元、愛馬仕唇膏也只要1,111元，alexanderwang部分服飾售價11,111元，還有Breeze Beauty眾多香氛保養推出1,111限時優惠價。

Breeze Beauty並推出ESTEE LAUDER小棕瓶更是挑戰市場最低價，加大版(100ml)三入組，原價23,700元，11/9-11/11限時三天3.8折，只要8,995元。LANCOME絕對完美玫瑰修護組原價17,100元，預購特價8,995元。