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微風精品線上「雙11」 限時5天精品折扣碼再享8.4折

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
微風精品線上BREEZEONLINE，精品、美妝推出雙11優惠。圖／微風提供
微風精品線上BREEZEONLINE，精品、美妝推出雙11優惠。圖／微風提供

百貨電商雙11活動陸續啟動，微風精品線上BREEZEONLINE雙11全站推出秋冬新品7折起、美妝、家電3.6折起、雙11精選折扣專區，活動期間限時免運送到家，輸入折扣碼「1111」享16%回饋，其中ESTEE LAUDER小棕瓶加大版三入組，限時三天3.8折入手；alexanderwang Attica鉚釘迷你腰包，不到9千元就可帶回家。

BREEZEONLINE微風精品線上主打實體正櫃供貨，擁有與實體店相通等級的售後服務。微風精品線上11/10-11/14輸入折扣碼「1111」即享8.4折優惠。其中alexanderwang Attica鉚釘迷你腰包下殺至3折，原價32,800元，優惠價9,840元，輸碼還可以再享折扣，等於不到9千元就可以買回家。

其他精品優惠像是HOGAN H597系列全面8折、Off-White單筆消費滿2萬元即贈送2萬點(價值2,000元)，滿4萬元即贈4萬點(價值4,000元)，以此類推，滿6萬元送品牌經典工業腰帶。

除國際精品外，微風精品線上特別社將「台灣精品館」線上專區，像是TAN& LUCIANA、pre、CJEAN等設計師品牌皆有9.5折起優惠。此外更針對雙11設立「雙11活動專區」：CHARLES & KEITH明星包款限時限量1,111元、愛馬仕唇膏也只要1,111元，alexanderwang部分服飾售價11,111元，還有Breeze Beauty眾多香氛保養推出1,111限時優惠價。

Breeze Beauty並推出ESTEE LAUDER小棕瓶更是挑戰市場最低價，加大版(100ml)三入組，原價23,700元，11/9-11/11限時三天3.8折，只要8,995元。LANCOME絕對完美玫瑰修護組原價17,100元，預購特價8,995元。

全站單筆消費11,111元還有機會抽中日本頂級手工皮革包品牌「土屋鞄製造所」的手工牛革書包(抽2名)。

LOEWE Puzzle Edge卡其綠拼色小牛皮肩背提包原價11萬1,000元，輸碼「1111」享8.4折優惠。圖／微風提供
LOEWE Puzzle Edge卡其綠拼色小牛皮肩背提包原價11萬1,000元，輸碼「1111」享8.4折優惠。圖／微風提供
Hogan H597女士休閒鞋原價21,300元，特價17,040元，輸碼「1111」再享8.4折優惠。圖／微風提供
Hogan H597女士休閒鞋原價21,300元，特價17,040元，輸碼「1111」再享8.4折優惠。圖／微風提供
CHARLES & KEITH Zadie鍊條枕頭包原價1,990元，特價1,111元。圖／微風提供
CHARLES & KEITH Zadie鍊條枕頭包原價1,990元，特價1,111元。圖／微風提供
alexanderwang Attica鉚釘迷你腰包原價32,800元，特價9,840元，輸碼「1111」再享8.4折優惠。圖／微風提供
alexanderwang Attica鉚釘迷你腰包原價32,800元，特價9,840元，輸碼「1111」再享8.4折優惠。圖／微風提供
(預購)LANCOME絕對完美玫瑰修護組原價17,100元，特價8,995元。圖／微風提供
(預購)LANCOME絕對完美玫瑰修護組原價17,100元，特價8,995元。圖／微風提供
ESTEE LAUDER小棕瓶加大版三入組100ml 3入，11/9-11/11限時三天特價8,995元。圖／微風提供
ESTEE LAUDER小棕瓶加大版三入組100ml 3入，11/9-11/11限時三天特價8,995元。圖／微風提供
HERMES愛馬仕限量版緞光唇膏#17 BEIGE ÉBLOUI炫麗淡褐「國際航空版」原價2,500元，特價1,111元。圖／微風提供
HERMES愛馬仕限量版緞光唇膏#17 BEIGE ÉBLOUI炫麗淡褐「國際航空版」原價2,500元，特價1,111元。圖／微風提供

雙11 微風 品牌

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