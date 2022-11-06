女團ITZY親自詮釋聯名Charles & Keith系列袋包！

新加坡時尚品牌Charles & Keith在今年邀請了南韓人氣女團ITZY擔任全球代言人，更在冬季時推出了聯名ITZ MINE聯名系列袋包與鞋款。Charles & Keith以五人五色概念，為每位成員打造色澤飽滿、風格大膽的包款與鞋履單品；不僅如此在日前ITZY也親自演繹了聯名款設計，凸顯時尚能量。

南韓女團ITZY先前推出全新英文單曲，造型大走美式復古風受到好評，還預計將在12月推出新專輯，讓不少粉絲都相當期待。在日前ITZY還一同現身於與Charles & Keith所打造的期間限定快閃店，親自詮釋了與品牌聯名系列袋包與鞋履。Charles & Keith自ITZY團員身上擷取靈感，透過明亮繽紛的視覺致敬獨特友誼。

Charles & Keith在今年邀請了南韓人氣女團ITZY擔任全球代言人，更在冬季時推出了聯名ITZ MINE聯名系列袋包與鞋款。圖／Charles & Keith提供

於是Charles & Keith利用經典的Rainier系列鞋款、Gabine流浪包為基礎，透過五人五色概念來點綴全新色彩，而且每雙鞋履及包款都鑲有同色系的ITZY浮雕Logo，讓粉絲也能擁有相同時尚能量。聯名系列的鞋履，為全新的厚底樂福鞋，俐落有型的鋸齒狀厚鞋底，不僅巧妙延伸整體比例，也展現出鮮明的個人態度。

品牌代言人ELLA詮釋Robinmay潘朵拉之夢斜背包。圖／Robinmay提供

台灣品牌Robinmay以「潘朵拉之夢」為主題，透過同色系為發想概念，打造潘朵拉之夢斜背包，同時呈現不同色系也代表不同夢境，包括黑、泥棕、灰白色、灰藍、紅鶴粉以及丁香紫。這系列包款運用異材質元素，將同色包款疊加層次，搭配上蠟感鐵鍊，賦予剛毅個性。

Charles & Keith ITZ MINE聯名系列Gabine流浪包2,690元。圖／Charles & Keith提供

Robinmay潘朵拉之夢斜背包2,580元。圖／Robinmay提供

Robinmay潘朵拉之夢斜背包2,580元。圖／Robinmay提供

Charles & Keith ITZ MINE聯名系列Gabine流浪包2,690元。圖／Charles & Keith提供