LV X 樂高打造超狂耶誕櫥窗 經典行李箱組成巴黎鐵塔

今年的耶誕不一樣！路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）今年全球各地的耶誕季櫥窗以與樂高積木（LEGO）攜手，打造耶誕節場景：由路易威登視覺形象工作室設計場景、樂高積木製造實現，自即日起至2023年1月1日止，慶祝奔馳的想像力和自由創作的樂趣。

路易威登與樂高的合作從路易威登的「200個旅行箱」（200 Trunks, 200 Visionaries）展覽開始，受邀創作旅行箱的200位夢想家其中之一就是樂高集團。被稱為「堆砌大師」的玩積木專家，以31,700塊積木組成的一個巨大生日蛋糕。此次合作適逢樂高集團90週年紀念，作品展示地點遍及全球：白雪皚皚的聖誕樹洋溢冬天的氣息，而積木堆砌而成的背景則展現充滿活力的Damier格紋帆布圖案，還有多款行李箱，箱體外表拼貼著樂高平滑磚，搭配逼真的配飾和把手，行李箱內裝滿樂高積木。