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LV X 樂高打造超狂耶誕櫥窗 經典行李箱組成巴黎鐵塔

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
積木堆砌而成的背景展現充滿活力的Damier格紋帆布圖案。圖／路易威登提供
積木堆砌而成的背景展現充滿活力的Damier格紋帆布圖案。圖／路易威登提供

今年的耶誕不一樣！路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）今年全球各地的耶誕季櫥窗以與樂高積木（LEGO）攜手，打造耶誕節場景：由路易威登視覺形象工作室設計場景、樂高積木製造實現，自即日起至2023年1月1日止，慶祝奔馳的想像力和自由創作的樂趣。

路易威登與樂高的合作從路易威登的「200個旅行箱」（200 Trunks, 200 Visionaries）展覽開始，受邀創作旅行箱的200位夢想家其中之一就是樂高集團。被稱為「堆砌大師」的玩積木專家，以31,700塊積木組成的一個巨大生日蛋糕。此次合作適逢樂高集團90週年紀念，作品展示地點遍及全球：白雪皚皚的聖誕樹洋溢冬天的氣息，而積木堆砌而成的背景則展現充滿活力的Damier格紋帆布圖案，還有多款行李箱，箱體外表拼貼著樂高平滑磚，搭配逼真的配飾和把手，行李箱內裝滿樂高積木。

樂高團隊也從品牌典藏照片和歷史汲取靈感：凱旋門和新橋令人想起耶誕季的夢幻巴黎，各種行李箱堆疊成艾菲爾鐵塔，還有幾家精品店外牆耶誕樂高積木裝飾高達2至15公尺，猶如奇幻童趣樂園。在耶誕期間，路易威登也提供樂高圖案的特別包裝設計。路易威登並表示，展覽結束後將拆解這些積木再次利用，由當地合作夥伴分送給當地學校的孩童，鼓舞他們透過玩玩具創造和學習。

路易威登與樂高積木攜手，打造聖誕節場景自即日起至2023年1月1日止。圖／路易威登提供
路易威登與樂高積木攜手，打造聖誕節場景自即日起至2023年1月1日止。圖／路易威登提供
樂高是一群鼓舞人心的玩積木專家，他們將對樂高和其系列產品的熱情轉化為他們的職業。
樂高是一群鼓舞人心的玩積木專家，他們將對樂高和其系列產品的熱情轉化為他們的職業。
路易威登與樂高合作打造2022聖誕積木櫥窗。圖／路易威登提供
路易威登與樂高合作打造2022聖誕積木櫥窗。圖／路易威登提供
路易威登與樂高積木攜手，打造聖誕節場景自即日起至2023年1月1日止。圖／路易威登提供
路易威登與樂高積木攜手，打造聖誕節場景自即日起至2023年1月1日止。圖／路易威登提供
積木堆砌而成的背景展現充滿活力的Damier格紋帆布圖案。圖／路易威登提供
積木堆砌而成的背景展現充滿活力的Damier格紋帆布圖案。圖／路易威登提供
樂高是一群鼓舞人心的玩積木專家，他們將對樂高和其系列產品的熱情轉化為他們的職業。
樂高是一群鼓舞人心的玩積木專家，他們將對樂高和其系列產品的熱情轉化為他們的職業。
路易威登與樂高積木攜手，打造聖誕節場景自即日起至2023年1月1日止。圖／路易威登提供
路易威登與樂高積木攜手，打造聖誕節場景自即日起至2023年1月1日止。圖／路易威登提供

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