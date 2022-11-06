台灣品味實力受肯定！FERRAGAMO 2023春夏搶先全球上市

九月的米蘭時裝週上，FERRAGAMO為logo改頭換貌，新任創意總監Maximilian Davis發表了他上任以來的首個系列服裝，風格更為時髦鮮明，展現全新品牌風貌。 在明年三月春夏系列正式上市之前，精選自2023春夏系列中的前導作品將於11月於全球指定專門店快閃30天限期展售。台北101旗艦店獲選為全球指定預售店之一。此系列僅於全球10個指定國家的FERRAGAMO旗艦店內限期展售，台北與米蘭、紐約、巴黎、東京等一線都市齊名，率先將NEW FERRAGAMO的紅色空間與新好萊塢式的慵懶海灘風情引入店中，重現米蘭時裝秀場的磅礡氣勢與品牌全新的現代奢華面貌。

同時曝光的全新形象廣告《A NEW DAWN》由美裔英國攝影師Jackie Nickerson掌鏡，於好萊塢取景拍攝，呼應整個系列的新好萊塢故事主軸，呈現新世代的美學視野。 「我想透過引入好萊塢文化來向Salvatore的起源致敬，歌頌她獨有的輕鬆和性感，以及她特有的日落和日出。」Maximilian Davis說，「這些符碼與FERRAGAMO、好萊塢、海洋皆有關聯，也與我本身、及我的DNA有關。我想要展示這些觀點，並透過FERRAGAMO的視角來展示給大家。」 。 FERRAGAMO推出Maximilian Davis操刀設計的春夏前導系列。圖／FERRAGAMO提供 FERRAGAMO推出Maximilian Davis操刀設計的春夏前導系列。圖／FERRAGAMO提供 FERRAGAMO推出Maximilian Davis操刀設計的春夏前導系列。圖／FERRAGAMO提供 FERRAGAMO推出Maximilian Davis操刀設計的春夏前導系列。圖／FERRAGAMO提供