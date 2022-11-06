梵克雅寶超童趣幸運草展覽登台北101 璣鏤雕花款新上市

Alhambra系列自1968年面世至今一直是梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）傳世代表作，歷久彌新的設計、盛載無數創新意念，讓許多珍稀素材綻放耀目炫彩，是辨識度極高的經典。品牌將自11月15日起至26日止於台北101購物中心4樓都會廣場造景舉辦Alhambra展覽，利用幸運草四葉圖騰創造主題空間，包括「蝴蝶飛舞的幸運草花園」、「夜幕低垂天鵝流連忘返的湖畔」、「冬日小鳥嬉戲的森林」及「小狐狸追逐的雪地造景」等，以夢幻童趣的手法獻上冬日驚喜。

展覽期間也將同時展出2022年度的Alhambra系列新作。今年全新推出的白K金璣鏤雕花（guilloché）工藝之作共5件，包括一串裝飾20個幸運草圖騰的長項鍊、一款5枚幸運圖騰的手鍊、一枚吊墜，一枚戒指及一對耳環，同時登場的還有一款配襯圓珠表鍊的Sweet Alhambra玫瑰金腕表。