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梵克雅寶超童趣幸運草展覽登台北101 璣鏤雕花款新上市
Alhambra系列自1968年面世至今一直是梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）傳世代表作，歷久彌新的設計、盛載無數創新意念，讓許多珍稀素材綻放耀目炫彩，是辨識度極高的經典。品牌將自11月15日起至26日止於台北101購物中心4樓都會廣場造景舉辦Alhambra展覽，利用幸運草四葉圖騰創造主題空間，包括「蝴蝶飛舞的幸運草花園」、「夜幕低垂天鵝流連忘返的湖畔」、「冬日小鳥嬉戲的森林」及「小狐狸追逐的雪地造景」等，以夢幻童趣的手法獻上冬日驚喜。
展覽期間也將同時展出2022年度的Alhambra系列新作。今年全新推出的白K金璣鏤雕花（guilloché）工藝之作共5件，包括一串裝飾20個幸運草圖騰的長項鍊、一款5枚幸運圖騰的手鍊、一枚吊墜，一枚戒指及一對耳環，同時登場的還有一款配襯圓珠表鍊的Sweet Alhambra玫瑰金腕表。
早在1910年代，璣鏤雕花工藝就出現在梵克雅寶的作品中：由最早期的表盤到至1930年代的匣子、粉盒和Minaudières百寶匣，為珍貴金屬鍍上太陽放射飾紋的流麗光芒。 全新裝飾璣鏤雕花圖騰的一系列Alhambra白K金新作，以圓珠勾勒的輪廓與中央一顆金質飾珠互相輝映，進一步展現Alhambra系列的原創風格。而迷人的玫瑰金腕表，更進一步展現品牌經典金質圓珠工藝，以兩行圓珠飾邊圍攏珍珠母貝表盤，配合全鉸接金質圓珠表鍊，線條流暢又婉約柔美，舒適貼服肌膚；金質表鍊還可輕鬆拆除，換上羅緞或短吻鱷魚皮表帶，襯托日常打扮不同造型。
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