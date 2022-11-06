快訊

Makiyo開直播痛批老公「很表面」 產後5天吵架後竟打包走人

日本擬放寬出口二手戰車和飛彈 可能免費送給亞洲國家

34歲「新好弟弟」亞倫卡特 被發現陳屍家中浴缸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梵克雅寶超童趣幸運草展覽登台北101 璣鏤雕花款新上市

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Model配戴Alhambra系列珠寶，優雅演繹冬季浪漫。圖／梵克雅寶提供
Model配戴Alhambra系列珠寶，優雅演繹冬季浪漫。圖／梵克雅寶提供

Alhambra系列自1968年面世至今一直是梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）傳世代表作，歷久彌新的設計、盛載無數創新意念，讓許多珍稀素材綻放耀目炫彩，是辨識度極高的經典。品牌將自11月15日起至26日止於台北101購物中心4樓都會廣場造景舉辦Alhambra展覽，利用幸運草四葉圖騰創造主題空間，包括「蝴蝶飛舞的幸運草花園」、「夜幕低垂天鵝流連忘返的湖畔」、「冬日小鳥嬉戲的森林」及「小狐狸追逐的雪地造景」等，以夢幻童趣的手法獻上冬日驚喜。

展覽期間也將同時展出2022年度的Alhambra系列新作。今年全新推出的白K金璣鏤雕花（guilloché）工藝之作共5件，包括一串裝飾20個幸運草圖騰的長項鍊、一款5枚幸運圖騰的手鍊、一枚吊墜，一枚戒指及一對耳環，同時登場的還有一款配襯圓珠表鍊的Sweet Alhambra玫瑰金腕表

早在1910年代，璣鏤雕花工藝就出現在梵克雅寶的作品中：由最早期的表盤到至1930年代的匣子、粉盒和Minaudières百寶匣，為珍貴金屬鍍上太陽放射飾紋的流麗光芒。 全新裝飾璣鏤雕花圖騰的一系列Alhambra白K金新作，以圓珠勾勒的輪廓與中央一顆金質飾珠互相輝映，進一步展現Alhambra系列的原創風格。而迷人的玫瑰金腕表，更進一步展現品牌經典金質圓珠工藝，以兩行圓珠飾邊圍攏珍珠母貝表盤，配合全鉸接金質圓珠表鍊，線條流暢又婉約柔美，舒適貼服肌膚；金質表鍊還可輕鬆拆除，換上羅緞或短吻鱷魚皮表帶，襯托日常打扮不同造型。

Vintage Alhambra戒指，18K白金璣鏤雕花裝飾，約12萬元。圖／梵克雅寶提供
Vintage Alhambra戒指，18K白金璣鏤雕花裝飾，約12萬元。圖／梵克雅寶提供
Vintage Alhambra耳環，18K白金璣鏤雕花裝飾，約17萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
Vintage Alhambra耳環，18K白金璣鏤雕花裝飾，約17萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
Vintage Alhambra 20枚幸運草圖騰長鍊，18K白金璣鏤雕花裝飾，約72萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Vintage Alhambra 20枚幸運草圖騰長鍊，18K白金璣鏤雕花裝飾，約72萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Vintage Alhambra系列項鍊及耳環、Alhambra腕表小型款式、Perlée sweet clovers戒指及手環，優雅演繹冬季浪漫。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Vintage Alhambra系列項鍊及耳環、Alhambra腕表小型款式、Perlée sweet clovers戒指及手環，優雅演繹冬季浪漫。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Vintage Alhambra吊墜、Alhambra腕表小型款、及Perlée sweet clovers手環，優雅演繹冬季浪漫。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Vintage Alhambra吊墜、Alhambra腕表小型款、及Perlée sweet clovers手環，優雅演繹冬季浪漫。圖／梵克雅寶提供
Vintage Alhambra 5枚幸運草圖騰手鍊，18K白金璣鏤雕花裝飾，約18萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
Vintage Alhambra 5枚幸運草圖騰手鍊，18K白金璣鏤雕花裝飾，約18萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
Vintage Alhambra吊墜，18K白金璣鏤雕花裝飾，約12萬元。圖／梵克雅寶提供
Vintage Alhambra吊墜，18K白金璣鏤雕花裝飾，約12萬元。圖／梵克雅寶提供
為圓珠飾邊進行拋光潤飾。圖／梵克雅寶提供
為圓珠飾邊進行拋光潤飾。圖／梵克雅寶提供
鑲嵌璣鏤雕花白K金圖騰。圖／梵克雅寶提供
鑲嵌璣鏤雕花白K金圖騰。圖／梵克雅寶提供

腕表 台北101

延伸閱讀

2022大溪工藝周今展開 手作、小提琴特展超吸睛

深田晃司搶金馬頭香 「還有愛的日子」快閃台北101

摘一片星空隨身攜帶！梵克雅寶吊墜浪漫收納專屬星座

台北101櫃姐摸走「227萬鑽表」 不願告知下落公司怒了

相關新聞

台北旅展第2天湧逾5萬人次 多名百萬刷手現身

台北國際旅展第2天，適逢假日，今天湧入5萬6182人次搶便宜，比去年同期成長約54.2%，日本、歐洲詢問度高，出現單筆新...

LV X 樂高打造超狂耶誕櫥窗 經典行李箱組成巴黎鐵塔

今年的耶誕不一樣！路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）今年全球各地的耶誕季櫥窗以與樂高積木（LEGO）攜手，...

梵克雅寶超童趣幸運草展覽登台北101 璣鏤雕花款新上市

Alhambra系列自1968年面世至今一直是梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）傳世代表作，歷久彌新的設計...

台灣品味實力受肯定！FERRAGAMO 2023春夏搶先全球上市

九月的米蘭時裝週上，FERRAGAMO為logo改頭換貌，新任創意總監Maximilian Davis發表了他上任以來的...

PRADA December Issue系列 預約白晝與派對的輕奢時光

白晝與夜晚如何找到聯集？日常與奢華有沒有並存的可能？PRADA推出December Issue系列，透過雅緻黑色與金、銀...

創造每天生活儀式感！韓系牙膏採用濟洲海岸的天然植萃

每日的清潔就像是一種生活儀式，在這每日儀式中要尋找到樂趣與質感並存的價值。來自南韓LG集團旗下精品牙膏品牌「Rucipe...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。