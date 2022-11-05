台北旅展第2天湧逾5萬人次 多名百萬刷手現身

台北國際旅展第2天，適逢假日，今天湧入5萬6182人次搶便宜，比去年同期成長約54.2%，日本、歐洲詢問度高，出現單筆新台幣200萬元大單，並有多名百萬刷手狂掃遊樂園門票及限量餐券。

台北國際旅展（ITF）從4日至7日在南港展覽館登場，今年以「永續」為主題，囊括71個國家地區，以及40餘家旅行業者、超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1200個攤位參展。

根據主辦單位統計，今天共有5萬6182人次進場，較去年第2天的3萬6435人次成長約54.2%。

各大旅行社攤位人氣旺，鳳凰旅行社提供文字說明，今天日本線占整體銷售40%，長線以歐洲和土耳其占約55%的銷售量，並接到一筆200萬元於明年過年後前往義大利的企業大單。

東南旅行社表示，土耳其線詢問度相當高，短線除日本北海道外，東南亞的宿霧及帛琉行程也很熱門。

山富旅遊的日本北海道行程詢問度及銷售亮眼，長線則是以奧捷、米蘭與南法行程為主，另外也接獲一筆公司30人團體前往越南峴港的高端行程約150萬元大單。

台北市政府觀光傳播局表示，因應近日濕冷天氣，這次台北館民眾較感興趣商品，以泡湯券商品詢問度高，另外還有飯店平日住宿券下殺3折，也成功吸引不少民眾爭相排隊購買。

ITF今年與插畫家咚東合作展區視覺設計策畫「永續星球」專區，帶領民眾從食、住、行、樂各層面一同探索如何成為永續旅人，現場將以闖關互動方式宣導永續旅遊，民眾闖關集章成功可兌換限量的咚東插畫口罩。