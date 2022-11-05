PRADA December Issue系列 預約白晝與派對的輕奢時光

白晝與夜晚如何找到聯集？日常與奢華有沒有並存的可能？PRADA推出December Issue系列，透過雅緻黑色與金、銀質感的結合，展現出兼容於白天或黑夜的輕奢可能，也回應系列名稱中的12月、合適於年終慶賀、派對的每一抹珍貴時光。

深黑色的成套西裝在領片外圍與褲管側邊勾勒以金線，並搭配類噴砂質感的方頭高筒靴，不失正式、也具輕快優雅；Cloudbust Thunder運動鞋則將厚底運動鞋以漸層的渲染質感，帶來高科系、明媚夜色的聯想，並有金、銀二色可供選擇。此外飾以大量錯落水晶的樂福鞋，則宛如1970年代的Disco水晶球，一旦每踏出一步、閃耀的反光就讓當下成為主舞台。