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PRADA December Issue系列 預約白晝與派對的輕奢時光
白晝與夜晚如何找到聯集？日常與奢華有沒有並存的可能？PRADA推出December Issue系列，透過雅緻黑色與金、銀質感的結合，展現出兼容於白天或黑夜的輕奢可能，也回應系列名稱中的12月、合適於年終慶賀、派對的每一抹珍貴時光。
深黑色的成套西裝在領片外圍與褲管側邊勾勒以金線，並搭配類噴砂質感的方頭高筒靴，不失正式、也具輕快優雅；Cloudbust Thunder運動鞋則將厚底運動鞋以漸層的渲染質感，帶來高科系、明媚夜色的聯想，並有金、銀二色可供選擇。此外飾以大量錯落水晶的樂福鞋，則宛如1970年代的Disco水晶球，一旦每踏出一步、閃耀的反光就讓當下成為主舞台。
女性的配件與各式包款則相對更為閃耀，從金色拋光牛皮平底鞋、飾以水晶寶石的金色三角包、Re-edition 1995 Spazzolato手提肩背包、金色拋光牛皮高跟鞋，皆將成為派對上的注目單品。不容錯過的則有一款Nappa Stitched肩背包，使用金色鏈條背帶結合皮革與三角形金屬飾片，讓金屬的銳利與皮革的柔韌，二合為一。皮革並有黑、白二色可供選擇，價格店洽。
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