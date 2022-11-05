創造每天生活儀式感！韓系牙膏採用濟洲海岸的天然植萃
每日的清潔就像是一種生活儀式，在這每日儀式中要尋找到樂趣與質感並存的價值。來自南韓LG集團旗下精品牙膏品牌「Rucipello」，在生活中找別於過於日常的繁複。
飲食文化關係每日都要刷牙3次，三餐飯後就要刷牙的韓國人，因此牙膏在韓國的市場也成為激烈的競爭日常產品。Rucipello的品牌源起由一群跨國潛水員組成專業研究團隊，利用濟洲海岸的天然植萃，研發出天然抗敏牙膏，並與專業的調香師調配出獨有的香氣，不僅讓口齒潔淨，還照顧到口腔健康，又消除異味，共有四款香氛配方口味。
其中的「秘境森林」萃取薄荷尤加利的精華，可改善口腔異味；「薄荷海鹽牙膏」也是取自濟洲海岸的海鹽，其海鹽能刺激唾腺分泌，使牙齒和牙齦自我清潔，並減少蛀牙機會；「熱帶海洋牙膏」以清新柑橘調性為主，散發出葡萄柚的果香，也是獨家牙齦護理配方；「南非瑰寶牙膏」則萃取馬達加斯加紅海中的南非國寶「路易波士」，不含氟對敏感牙齒的人使用更友善。
除了天然又別具香氣的牙膏之外，Rucipello同時推出外型與功能性兼具的牙刷，以亮色系打造牙刷及經典牙刷造型，在刷牙時手握處的材質舒適，讓刷牙起來不費勁，獨家專利7度斜角，有效清潔後排臼齒，在口腔內0死角。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言