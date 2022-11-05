創造每天生活儀式感！韓系牙膏採用濟洲海岸的天然植萃

每日的清潔就像是一種生活儀式，在這每日儀式中要尋找到樂趣與質感並存的價值。來自南韓LG集團旗下精品牙膏品牌「Rucipello」，在生活中找別於過於日常的繁複。

飲食文化關係每日都要刷牙3次，三餐飯後就要刷牙的韓國人，因此牙膏在韓國的市場也成為激烈的競爭日常產品。Rucipello的品牌源起由一群跨國潛水員組成專業研究團隊，利用濟洲海岸的天然植萃，研發出天然抗敏牙膏，並與專業的調香師調配出獨有的香氣，不僅讓口齒潔淨，還照顧到口腔健康，又消除異味，共有四款香氛配方口味。

其中的「秘境森林」萃取薄荷尤加利的精華，可改善口腔異味；「薄荷海鹽牙膏」也是取自濟洲海岸的海鹽，其海鹽能刺激唾腺分泌，使牙齒和牙齦自我清潔，並減少蛀牙機會；「熱帶海洋牙膏」以清新柑橘調性為主，散發出葡萄柚的果香，也是獨家牙齦護理配方；「南非瑰寶牙膏」則萃取馬達加斯加紅海中的南非國寶「路易波士」，不含氟對敏感牙齒的人使用更友善。