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金屬、彩色、自由心靈 Bottega Veneta釋首波早春系列
Bottega Veneta近日釋出2023早春（Pre-Spring）系列，雖然目前第一波訊息僅有圖片、而無官方文字說明，但透過色彩、輪廓、剪裁，依然能讓人預見2023春季的風格可能。
以皮革、編織工藝、包款起家的Bottega Veneta，本季在編織之外，帶來了大量的包款輪廓與造型可能。本季發表、以1990年代板鞋為靈感的Pillow球鞋似乎也變形成一枚「枕頭」包款，輕巧隨手；另外超大型的手拿包、具有金屬提把的腋下包也頻頻亮相，讓包款成為全身不可忽視的造型亮點。
2022誕生的Sardine包款曾以宛如魚狀的黃銅提把大受好評，2023早春也延續了這股金屬狂熱，並延伸至高跟鞋後根、超大耳環與腰間的尼龍扣環環飾；而乍看風格殊異的單品像是寬版反摺丹寧褲、皺摺削肩鏤空連身長裙或橄欖綠雙排扣西裝，則藉由俐落、自信、簡約，成為2023早春的整體最大公約數。
同時亮眼的色彩或紋理則跳脫對秋冬大地色系的制約想像，並以虎紋長大衣、螢光黃編織長褲、雙色亮片垂墜式洋裝與拼接色塊長毛衣，反應了人們對於色彩、自由、無所拘束的心靈想望。
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