金屬、彩色、自由心靈 Bottega Veneta釋首波早春系列

Bottega Veneta近日釋出2023早春（Pre-Spring）系列，雖然目前第一波訊息僅有圖片、而無官方文字說明，但透過色彩、輪廓、剪裁，依然能讓人預見2023春季的風格可能。

以皮革、編織工藝、包款起家的Bottega Veneta，本季在編織之外，帶來了大量的包款輪廓與造型可能。本季發表、以1990年代板鞋為靈感的Pillow球鞋似乎也變形成一枚「枕頭」包款，輕巧隨手；另外超大型的手拿包、具有金屬提把的腋下包也頻頻亮相，讓包款成為全身不可忽視的造型亮點。

2022誕生的Sardine包款曾以宛如魚狀的黃銅提把大受好評，2023早春也延續了這股金屬狂熱，並延伸至高跟鞋後根、超大耳環與腰間的尼龍扣環環飾；而乍看風格殊異的單品像是寬版反摺丹寧褲、皺摺削肩鏤空連身長裙或橄欖綠雙排扣西裝，則藉由俐落、自信、簡約，成為2023早春的整體最大公約數。