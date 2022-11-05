凱特王妃長大衣造型、許瑋甯巧搭漁網包 各展都會優雅

都會、優雅，是一種抽象的概念。有別於田園、鄉村的恬淡，所謂的都會與優雅展現了一種融入城市生活的得體與從容，並可以藉由一件長大衣、又或是一款隨身的包款，巧妙呈現。

英國凱特王妃Kate Middleton日前在11月3日參訪了英格蘭北約克郡Scarborough，並參觀當地的社區中心「The Street」。只見她全身造型從長大衣、高領毛衣、長裙、高跟鞋，全數都為淺棕色，並透過腰帶和領片上的紅色小花妝點，說貴族風範可能多了點，但那種優雅、從容，確實令人為之心頭暖暖，而她身上的Max & Co.經典Runway純羊毛Longrun大衣，則恰如其分地扮演成就「體面」的風格最佳助攻，大衣具有

氣質女神許瑋甯近日則有新戲《她和她的她》在Netflix上熱映，戲中除了與吳慷仁、「大霈」李霈瑜、溫貞菱大演對手戲，她所展現的優雅、獨立都會女性，更有Longchamp的Brioche和Le Pliage Filet兩款包包，相繼成為品味神隊友。