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凱特王妃長大衣造型、許瑋甯巧搭漁網包 各展都會優雅

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以繫帶強調腰部曲線的Runaway大衣，並具有筆直輪廓、無鈕扣等特色，本季並有長版款（Longrun）和短版款（Shortrun）可供選擇。圖 / Max & Co提供
以繫帶強調腰部曲線的Runaway大衣，並具有筆直輪廓、無鈕扣等特色，本季並有長版款（Longrun）和短版款（Shortrun）可供選擇。圖 / Max & Co提供

都會、優雅，是一種抽象的概念。有別於田園、鄉村的恬淡，所謂的都會與優雅展現了一種融入城市生活的得體與從容，並可以藉由一件長大衣、又或是一款隨身的包款，巧妙呈現。

英國凱特王妃Kate Middleton日前在11月3日參訪了英格蘭北約克郡Scarborough，並參觀當地的社區中心「The Street」。只見她全身造型從長大衣、高領毛衣、長裙、高跟鞋，全數都為淺棕色，並透過腰帶和領片上的紅色小花妝點，說貴族風範可能多了點，但那種優雅、從容，確實令人為之心頭暖暖，而她身上的Max & Co.經典Runway純羊毛Longrun大衣，則恰如其分地扮演成就「體面」的風格最佳助攻，大衣具有

氣質女神許瑋甯近日則有新戲《她和她的她》在Netflix上熱映，戲中除了與吳慷仁、「大霈」李霈瑜、溫貞菱大演對手戲，她所展現的優雅、獨立都會女性，更有Longchamp的Brioche和Le Pliage Filet兩款包包，相繼成為品味神隊友。

在第一集劇情中，許瑋甯以襯衫、褲裝搭配Longchamp黑色Brioche鍊帶包，柔美、中性、日常，甚至這款黑色Brioche鍊帶包還出現在吳慷仁手上、帶來另類的劇情花火。而在第二集登場的劇情裡，綁起丸子頭的許瑋甯澤身穿鵝黃色連身衣，此時肩揹的Le Pliage Filet購物袋，則是Longchamp與法國百年棉質漁網袋老牌FILT的聯名款，漁網的俏皮與精緻細膩的皮革工藝，將成為日常、優雅的選擇，訂價4,300元，並有白、紫丁香、粉紅、黑、綠、墨綠、橙、檸檬黃八色可選。上班、假日兩相宜，從周一到周五各挑一色？不撞色、還可讓每天都有不同優雅好心情。

Le Pliage Filet手提包檸檬黃色款，4,300元。圖 / Longchamp提供
Le Pliage Filet手提包檸檬黃色款，4,300元。圖 / Longchamp提供
Le Pliage Filet購物袋是Longchamp與法國百年棉質漁網袋老牌FILT的聯名款，訂價4,300元，並有白、紫丁香、粉紅、黑、綠、墨綠、橙、檸檬黃八色可選。圖 / Longchamp提供
Le Pliage Filet購物袋是Longchamp與法國百年棉質漁網袋老牌FILT的聯名款，訂價4,300元，並有白、紫丁香、粉紅、黑、綠、墨綠、橙、檸檬黃八色可選。圖 / Longchamp提供
MAX&Co.經典Runway大衣系列，價格店洽。圖 / Max & Co提供
MAX&Co.經典Runway大衣系列，價格店洽。圖 / Max & Co提供
凱特王妃Kate Middleton日前穿著MAX&Co.的Longrun大衣現身公開場合，展現了屬於王室、都會的俐落優雅。圖 / Max & Co提供
凱特王妃Kate Middleton日前穿著MAX&Co.的Longrun大衣現身公開場合，展現了屬於王室、都會的俐落優雅。圖 / Max & Co提供
許瑋甯近日則有新戲《她和她的她》在Netflix上熱映，戲中除了與吳慷仁、「大霈」李霈瑜、溫貞菱大演對手戲，並以多款Longchamp包款造型，展現都會與日常的優雅。圖 / 翻攝自Netflix
許瑋甯近日則有新戲《她和她的她》在Netflix上熱映，戲中除了與吳慷仁、「大霈」李霈瑜、溫貞菱大演對手戲，並以多款Longchamp包款造型，展現都會與日常的優雅。圖 / 翻攝自Netflix
為什麼吳慷仁竟然拿著許瑋甯的Longchamp黑色Brioche鍊帶包？神秘的劇情，值得親眼見證。圖 / 翻攝自Netflix
為什麼吳慷仁竟然拿著許瑋甯的Longchamp黑色Brioche鍊帶包？神秘的劇情，值得親眼見證。圖 / 翻攝自Netflix
Brioche斜背包紅色款，31,400元，另有粉紅、斑鳩灰、黑色等顏色。圖 / Longchamp提供
Brioche斜背包紅色款，31,400元，另有粉紅、斑鳩灰、黑色等顏色。圖 / Longchamp提供

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