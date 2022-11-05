聽新聞
test
0:00 / 0:00
凱特王妃長大衣造型、許瑋甯巧搭漁網包 各展都會優雅
都會、優雅，是一種抽象的概念。有別於田園、鄉村的恬淡，所謂的都會與優雅展現了一種融入城市生活的得體與從容，並可以藉由一件長大衣、又或是一款隨身的包款，巧妙呈現。
英國凱特王妃Kate Middleton日前在11月3日參訪了英格蘭北約克郡Scarborough，並參觀當地的社區中心「The Street」。只見她全身造型從長大衣、高領毛衣、長裙、高跟鞋，全數都為淺棕色，並透過腰帶和領片上的紅色小花妝點，說貴族風範可能多了點，但那種優雅、從容，確實令人為之心頭暖暖，而她身上的Max & Co.經典Runway純羊毛Longrun大衣，則恰如其分地扮演成就「體面」的風格最佳助攻，大衣具有
氣質女神許瑋甯近日則有新戲《她和她的她》在Netflix上熱映，戲中除了與吳慷仁、「大霈」李霈瑜、溫貞菱大演對手戲，她所展現的優雅、獨立都會女性，更有Longchamp的Brioche和Le Pliage Filet兩款包包，相繼成為品味神隊友。
在第一集劇情中，許瑋甯以襯衫、褲裝搭配Longchamp黑色Brioche鍊帶包，柔美、中性、日常，甚至這款黑色Brioche鍊帶包還出現在吳慷仁手上、帶來另類的劇情花火。而在第二集登場的劇情裡，綁起丸子頭的許瑋甯澤身穿鵝黃色連身衣，此時肩揹的Le Pliage Filet購物袋，則是Longchamp與法國百年棉質漁網袋老牌FILT的聯名款，漁網的俏皮與精緻細膩的皮革工藝，將成為日常、優雅的選擇，訂價4,300元，並有白、紫丁香、粉紅、黑、綠、墨綠、橙、檸檬黃八色可選。上班、假日兩相宜，從周一到周五各挑一色？不撞色、還可讓每天都有不同優雅好心情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言