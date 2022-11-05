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點綴出完美的節慶感！Acqua di Parma呈現多重色彩
耶誕就是歡慶的季節，源自佛羅倫斯的匠心工藝香氛品牌Acqua di Parma，在耶誕節用繽紛的色彩、裝飾、燈光讓家中的歡慶氛圍更散發著無比魅力。
香氛蠟燭、家用擴香、香水裝盒皆點綴著大理石紙技術的印花，將迷幻炫彩的斑斕帶到各位香民們的手中。並展現耶誕系列的獨特，透過藝術家彩盤的多樣色調，賦予Acqua di Parma全新的生命，並在這節慶之中豐富新的嗅覺體驗。
Acqua di Parma 限量推出的三款全新居家香氛系列，最新三款香調濃情潘尼、靜謐雪松和炙烈壁火香氛蠟燭和居家擴香，瓶身都是由精心設計的大理石紋紙技術全新包裝，全新聖誕限定系列商品是特地為聖誕節而設計，經典黃色調是濃情潘尼系列特色，森林綠色調專門用於 靜謐雪松系列，而暖紅色調是專為炙烈壁火系列設計，象徵壁爐中劈啪作響的絕美火焰。
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