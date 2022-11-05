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點綴出完美的節慶感！Acqua di Parma呈現多重色彩

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Acqua di Parma香氛蠟燭、家用擴香、香水裝盒皆點綴著大理石紙技術的印花。圖／Acqua di Parma提供
Acqua di Parma香氛蠟燭、家用擴香、香水裝盒皆點綴著大理石紙技術的印花。圖／Acqua di Parma提供

耶誕就是歡慶的季節，源自佛羅倫斯的匠心工藝香氛品牌Acqua di Parma，在耶誕節用繽紛的色彩、裝飾、燈光讓家中的歡慶氛圍更散發著無比魅力。

香氛蠟燭、家用擴香、香水裝盒皆點綴著大理石紙技術的印花，將迷幻炫彩的斑斕帶到各位香民們的手中。並展現耶誕系列的獨特，透過藝術家彩盤的多樣色調，賦予Acqua di Parma全新的生命，並在這節慶之中豐富新的嗅覺體驗。

Acqua di Parma 限量推出的三款全新居家香氛系列，最新三款香調濃情潘尼、靜謐雪松和炙烈壁火香氛蠟燭和居家擴香，瓶身都是由精心設計的大理石紋紙技術全新包裝，全新聖誕限定系列商品是特地為聖誕節而設計，經典黃色調是濃情潘尼系列特色，森林綠色調專門用於 靜謐雪松系列，而暖紅色調是專為炙烈壁火系列設計，象徵壁爐中劈啪作響的絕美火焰。

Acqua di Parma用品牌專有的黃色，點綴出耶誕氣氛，也成為歡慶擺飾最佳選擇，並滿足嗅覺的氛圍。圖／Acqua di Parma提供
Acqua di Parma用品牌專有的黃色，點綴出耶誕氣氛，也成為歡慶擺飾最佳選擇，並滿足嗅覺的氛圍。圖／Acqua di Parma提供
Acqua di Parma用品牌專有的黃色，點綴出耶誕氣氛，也成為歡慶擺飾最佳選擇，並滿足嗅覺的氛圍。圖／Acqua di Parma提供
Acqua di Parma用品牌專有的黃色，點綴出耶誕氣氛，也成為歡慶擺飾最佳選擇，並滿足嗅覺的氛圍。圖／Acqua di Parma提供
左起靜謐雪松、濃情潘尼、 炙烈壁火三款Acqua di Parma耶誕限定蠟燭。圖／Acqua di Parma提供
左起靜謐雪松、濃情潘尼、 炙烈壁火三款Acqua di Parma耶誕限定蠟燭。圖／Acqua di Parma提供

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