點綴出完美的節慶感！Acqua di Parma呈現多重色彩

耶誕就是歡慶的季節，源自佛羅倫斯的匠心工藝香氛品牌Acqua di Parma，在耶誕節用繽紛的色彩、裝飾、燈光讓家中的歡慶氛圍更散發著無比魅力。

香氛蠟燭、家用擴香、香水裝盒皆點綴著大理石紙技術的印花，將迷幻炫彩的斑斕帶到各位香民們的手中。並展現耶誕系列的獨特，透過藝術家彩盤的多樣色調，賦予Acqua di Parma全新的生命，並在這節慶之中豐富新的嗅覺體驗。