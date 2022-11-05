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直飛+免簽！富國島集團來台搶市 ITF旅展亮眼新星

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
巨型海龜水族。圖／皇茶旅行社提供
巨型海龜水族。圖／皇茶旅行社提供

越南4月初已全面解禁，當地最大的華人旅遊業者皇茶旅行社攜手頂尖度假品牌VINPEARL珍珠集團、Sun Group太陽集團，三強聯手來台推廣，主打五星九點、海陸雙樂園、世界最長的纜車等體驗，昨於ITF台北國際旅展舉辦發表會，期盼成為國門重啟後的旅遊新星。

皇茶旅行社也邀請台灣的萬豪旅行社、可樂旅遊、雄獅旅遊、鴻毅旅行社、誠旺旅行社等共組PAK團，攜手越捷航空包機直飛台北─富國、5天1班，明年1月21日起首航。越捷航空公司台灣分公司董事長林義晃表示，越捷航空機隊已陸續增班與復飛，將盡速恢復疫前的量能，預估明年除了台越間的固定航班，富國島將成為台灣民眾旅遊觀光的最大亮點。

越南駐台灣代表武進勇強調，越南旅遊資源豐富，物價也較台灣低廉，再加上法國、中國的歷史背景與多元美食，皆成為吸引遊客的條件。疫後將持續推動台越之間的觀光交流，期盼恢復甚至超越過去的送客人次。

富國島上有著「北珍珠，南太陽」的稱號，可見兩大集團的龐大勢力。珍珠集團(VINPEARL)是越南的高端觀光旅遊品牌，經營項目橫跨VinOasis五星級度假酒店、Corona Resort & Casino國際賭場、Safari野生動物園、Grand World不夜城等，是越南首屈一指的觀光集團；太陽集團(Sun Group)則一手打造世界知名景點，舉凡巴拿山黃金佛手橋Golden Bridge、世界最長跨海纜車、世界上最高太陽之眼摩天輪、月亮城堡等，娛樂設施與度假飯店相輔相成，也帶動越南觀光。

有「玉島」之稱的富國島，擁有豐碩的天然資源、奶油沙灘、日落海岸線，遺世獨立的夢幻島嶼，越南政府也積極推動建設，將富國島打造為經濟特區，吸引國際連鎖集團爭相進駐，舉凡法式學院風的JW萬豪度假酒店、高質感莫凡彼酒店、去年甫開幕的IHG麗晶酒店等共16家飯店，有多達22項體驗設施，包含6項世界之最、越南之最，夜晚還有號稱越南版威尼斯人的「富國大世界(GRAND WORLD PHU QUOC)」，24小時商店街、美食、酒吧等娛樂項目，從白天到夜晚都能沉浸在熱帶風情的島嶼生活中。

亞洲首屈一指的「珍珠奇幻樂園」是全越南最大的主題樂園，6大區域、12種主題、數十項派對活動，上百樣遊樂設施，可以暢玩一整天。今年最新推出「巨型海龜水族館」是富國島必去景點，擁有全台前五大的水族缸，一開幕就成為IG上火熱的打卡勝地；號稱「海王宮殿」裡擁有上萬種海洋生物，在刺激冒險的遊樂設施外，也能盡情的在水族館裡自在漫遊。

此次富國島產品發表會也正式宣布PAK行程五天四夜，晚去午回，有團體行程及半自由行、29,900元起。

越南大使武進勇（右2）與皇茶旅行社總經理吳慶桓（左2）。圖／可樂旅遊提供
越南大使武進勇（右2）與皇茶旅行社總經理吳慶桓（左2）。圖／可樂旅遊提供
香山纜車。圖／皇茶旅行社提供
香山纜車。圖／皇茶旅行社提供
富國島旅遊也組成策略聯盟。圖／可樂旅遊提供
富國島旅遊也組成策略聯盟。圖／可樂旅遊提供

越南 旅行社 旅展

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