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限時兩天「樂雅樂牛排買1送1」！外送優惠連續30天
搶攻雙11商機，樂雅樂餐廳於11月10日至11月11日「11點後內用點日本秋田A5黑毛和牛、十盎司沙朗牛排、沙朗牛排炸魚鮮蔬拼盤即享買1送1」限時優惠。此外，整個11月於foodpanda點購「喀什米爾雞排鮮蔬飯 套餐價429元」，也享買1送1。
樂雅樂餐廳表示，此活動推出每日限量20份的「日本秋田A5黑毛和牛」單點1,580元，肉質細緻、入口即化的夢幻口感，是頂級和牛控絕不容錯過的難得機會。「十盎司沙朗牛排」單點550元，適合喜愛扎實嚼勁口感的牛排饕客，也是樂雅樂經典招牌餐點。此外，喜愛牛排及海鮮的饕客推薦「沙朗牛排炸魚鮮蔬拼盤」單點550元，選用紐西蘭沙朗牛排，搭配香煎雞腿排及酥炸魚塊，份量大升級，海陸美味一次享有。
樂雅樂餐廳指出，暢銷十幾年的經典咖哩調理包，在雙11大檔期銷售亮眼，今年預估於購物平台銷售成長4成；momo購物網推出下殺46折起，18入組合899元，每包不到50元；PChome線上購物則推出15入組合839元，現省331元。
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