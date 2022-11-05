ITF旅展7大航空優惠看這裡！機場體驗、免費機票吸人氣

「2022 ITF台北國際旅展」是國門解封後的第一場實體旅展，昨日開展首日，已有不少飯店與旅行社開紅盤，陸續傳出單日現場破千萬的佳績，進場人次也較去年大幅成長51.9%。今日是展期的第二天，也是往年熱賣的假期首日，一早入口處便湧現人潮，手持地圖與優惠資訊大排長龍，旅行社開賣的國內外旅遊行程、航空區的優惠機票，以及各大飯店住宿券與餐券等，依然是人氣三大熱區。

昨日開展首日不少業者大開紅盤，包括老爺、晶華、寒舍、台北遠東香格里拉、圓山等5家飯店首日現場業績就突破千萬，其中不少百萬刷手現身，山富旅遊現場也創下1,334萬的佳績。今日人潮滿載，不少業者也打出現場限定的優惠，例如台北遠東香格里拉現場加碼「超級好禮天天抽」，消費滿9,999元就可獲得抽獎券一張，每天抽出不同大獎，包含價值26萬的台北遠東總統套房一晚。

隨著國境開放，今年有7家航空公司參展，除了優惠多，現場布置也拚大氣，長榮航空特別打造擬真機場自助行李托運櫃台，讓民眾宛如置身機艙、準備出國登機，票價促銷首推台北─成田11,096元起、台北─維也納直飛23,905元起等超值優惠；現場加入長榮航空官方LINE帳號，還可享受一杯道地德國柏克金啤酒。

首度參與ITF的星宇航空，現場展示從未曝光過的「A350-900全艙等旗艦座艙」，連兩日人潮滿檔，並推出全航線不限艙等9折優惠，加贈航點杯、行李束帶、帆布袋等好禮，星宇小舖也於展場亮相。中華航空則設置A321neo商務艙座椅體驗，以及高人氣皮卡丘彩繪機互動專區，並在每日現場活動抽出免費機票，華航三大全新航點也有優惠，包括台北─宿霧4,800元起，台北─峴港6,500元起，台北─清邁7,000元起等。

國泰航空只要於展期購買特定航線機票，最高可享3,000元折扣；現場購買機票或香港迪士尼套票，還可參加「買票送票」活動，有機會將免費機票、住宿券帶回家。

台灣虎航則推出全線促銷單程未稅1,299元起優惠價，旅展現場購票還有機會再享票價88折，以及每日展場限定的成交好禮。日本航空則推出台北─日本線來回機票未稅7,998元起、日本國內線航段0元、日本現轉機停點費0元等優惠，更額外販售日航獨家小物。越南航空針對會員官網購票即享有兩倍里程回饋，年底前出發的班機享有95折優惠。