聽新聞
test
0:00 / 0:00
現享88折！欣葉台菜、欣葉小聚電子票券開賣
創業45年的「欣葉國際餐飲」，近年積極朝向數位化的目標邁進，為迎接歲末聚餐消費旺季，欣葉國際餐飲以「欣葉台菜」、「欣葉小聚」兩大人氣品牌，自即日起至12月31日推出多人套餐電子票券方案，現享88折專屬優惠。
「欣葉台菜」已經連續5年獲得《台北米其林指南》的餐盤或入選肯定，也是許多饕客的聚餐首選。此次特別規劃兩種電子票券方案，「4人經典餐」囊括經典拼盤（烏魚子/五味九孔）、蔥油土雞、糖醋蝦球、香煎豬肝、季節時蔬、紅蟳米糕與酸菜蚵仔湯，最後再以香甜的招牌欣葉麻糬、手打杏仁豆腐收尾，原價4,499元，票券優惠價3,959元。
同步推出的「6人精選餐」，包括精選拼盤（烏魚子/軟絲/鹽水土雞）、金錢蝦餅開胃，再搭配三杯九孔杏鮑菇、XO醬炒牛肉、正宗菜脯蛋、香煎豬肝、紅蟳米糕、魚翅佛跳牆等招牌餐點，最後以欣葉麻糬、手打杏仁豆腐甜蜜收尾，原價7,909元，票券優惠價6,960元。
此外，連續4年獲得《台北米其林指南》必比登推介的「欣葉小聚」，也有2、3、4人不等的套餐電子票券。例如「小聚經典2人餐」集結冬蟲花拌蜇皮、三杯Q彈豬腳、糖醋鮮魚片、青龍皮皮挫等4款開胃菜色，再搭配香Q白飯、達人烏梅汁，原價1,496元，票券優惠價1,316元。「小聚經典3人餐」則是精選油淋土雞腿、日曬花干炒肥腸、糖醋鮮魚片、三杯Q彈豬腳、培根高麗菜等佳餚，搭配香Q白飯、達人烏梅汁，每套原價2,156元，票券優惠價1,897元。
相關資訊可於欣葉官網查詢或訂購：https://shinyeh.ticketeasy.com.tw/。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言