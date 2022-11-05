現享88折！欣葉台菜、欣葉小聚電子票券開賣

創業45年的「欣葉國際餐飲」，近年積極朝向數位化的目標邁進，為迎接歲末聚餐消費旺季，欣葉國際餐飲以「欣葉台菜」、「欣葉小聚」兩大人氣品牌，自即日起至12月31日推出多人套餐電子票券方案，現享88折專屬優惠。

「欣葉台菜」已經連續5年獲得《台北米其林指南》的餐盤或入選肯定，也是許多饕客的聚餐首選。此次特別規劃兩種電子票券方案，「4人經典餐」囊括經典拼盤（烏魚子/五味九孔）、蔥油土雞、糖醋蝦球、香煎豬肝、季節時蔬、紅蟳米糕與酸菜蚵仔湯，最後再以香甜的招牌欣葉麻糬、手打杏仁豆腐收尾，原價4,499元，票券優惠價3,959元。

同步推出的「6人精選餐」，包括精選拼盤（烏魚子/軟絲/鹽水土雞）、金錢蝦餅開胃，再搭配三杯九孔杏鮑菇、XO醬炒牛肉、正宗菜脯蛋、香煎豬肝、紅蟳米糕、魚翅佛跳牆等招牌餐點，最後以欣葉麻糬、手打杏仁豆腐甜蜜收尾，原價7,909元，票券優惠價6,960元。

此外，連續4年獲得《台北米其林指南》必比登推介的「欣葉小聚」，也有2、3、4人不等的套餐電子票券。例如「小聚經典2人餐」集結冬蟲花拌蜇皮、三杯Q彈豬腳、糖醋鮮魚片、青龍皮皮挫等4款開胃菜色，再搭配香Q白飯、達人烏梅汁，原價1,496元，票券優惠價1,316元。「小聚經典3人餐」則是精選油淋土雞腿、日曬花干炒肥腸、糖醋鮮魚片、三杯Q彈豬腳、培根高麗菜等佳餚，搭配香Q白飯、達人烏梅汁，每套原價2,156元，票券優惠價1,897元。