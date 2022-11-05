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深秋的一手！CORUM、IWC、VULCAIN酒紅時計芳醇香
顏色常能帶來季節轉換的氣氛，如果粉紅與翠綠代表初春，那麼酒紅便是令人心醉、直入心神的秋冬大人味。包含萬國（IWC）、崑崙（CORUM）與VULCAIN等瑞士鐘表品牌，近日相繼發表了多款酒紅色為視覺主軸的時計，既展現關於時間的精密工藝，更有著芳醇、濃郁的品味聯想。
VULCAIN的50 s President’s Watch腕表，其酒紅色調帶點紫，面盤並經過太陽放射紋處理，在微醺中帶著喜悅。由於採用弧面的藍寶石水晶玻璃表殼，近距離欣賞時，更可以感受到立體的阿拉伯數字時標與諸多精湛細節。除了時、分、秒鐘顯示，表款並具備品牌經典的蟋蟀式鈴聲響鬧功能，帶人重返1950年代的質樸年代。除酒紅色面盤外，另有奶茶色可供選擇，訂價皆為20萬9,000元。
而酒紅色除了與金色搭配相稱，色澤相近的青銅也和金在視覺上有著異曲同工之妙。崑崙（CORUM）的海軍上將42毫米青銅版，運用早期海軍潛水衣常見的青銅為質材，而酒紅色的面盤並為採漸層式色調，搭配上酒紅色皮表帶，喜氣、懷舊，全球限量100只，訂價16萬3,000元。
壓軸的IWC則為葡萄牙自動腕表披上了酒紅色新衣，並搭配金質的柳葉型指針、數字時標。而一翻開表背更讓人發現：亮點藏在機芯中！原來這是IWC為慶祝傳統中國新年兔年（2023、癸卯年）所推出的特別版限量款，因此82200的自動上鍊機芯將搭配上具有金兔圖案的K金自動盤，以及時、分鐘、可暫停小秒針與60小時動力儲存的功能。表款將為全球限量500只，並可在IWC專賣店、授權零售商或IWC.com官方網站購買，價格店洽。
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