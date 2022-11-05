疫後二手精品異軍崛起 年輕族成主力、假貨也變多

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
黎都精品店長林珊榆說，二手精品假貨激增，拿來鑑定的精品必需特別細心驗證包包針線、紋路、五金配件等辨真偽。記者趙容萱／攝影
黎都精品店長林珊榆說，二手精品假貨激增，拿來鑑定的精品必需特別細心驗證包包針線、紋路、五金配件等辨真偽。記者趙容萱／攝影

受疫情影響，國人無法出國旅遊、購物，精品市場發現變化。精品業者觀察，國內二手精品市場趁勢異軍崛起，火力集中在40歲以下年輕族群，其中不乏抱著「挖寶」心態入門，單件精品消費金額約在3萬元到8萬元，甚至以分期滿包；二手精品買氣暢旺，假貨比率也從約五成暴增至八成，且假貨作工更加精細，幾可亂真，提醒消費者注意。

台中市黎都精品店店長林珊榆說，她一年多前在台中大遠百對面開二手精品店，剛開始的確會擔心，但呈現出來的卻是買氣、詢問度、客群不斷，業績成長八成，主力為40歲以下的年輕族，單件精品消費金額約在3萬元到8萬元價格帶，且很多消費者會以24期分期、12期分期買包。

林珊榆指出，二手精品買氣暢旺，連帶仿冒品也猖獗，拿給他們鑑定的精品，假貨比率從五成飆升至八成，且不乏高仿作工精細，以假亂真，必需特別細心，驗證包包針線、紋路、五金配件等辨真偽。

林珊榆建議，小資族入門，除了包款本身是否合乎自己的喜好，投資報酬率也可以納入考量，若有日後轉手打算，推薦購買黑色與老花等經典款為主，經典包款中憑藉著精緻做工與雋永設計，歷久不衰，包身好顧，未來要販售好脫手也較保值，多數人想買但不一定買得到的包款，相較之下會有比較高的投資報酬率。

黎都精品店長林珊榆說，二手精品受年輕族青睬，展店一年多，業績成長八成。記者趙容萱／攝影
黎都精品店長林珊榆說，二手精品受年輕族青睬，展店一年多，業績成長八成。記者趙容萱／攝影
黎都精品店長林珊榆說，二手精品受年輕族青睬，展店一年多，業績成長八成。記者趙容萱／攝影
黎都精品店長林珊榆說，二手精品受年輕族青睬，展店一年多，業績成長八成。記者趙容萱／攝影

假貨 老花

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