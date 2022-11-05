疫後二手精品異軍崛起 年輕族成主力、假貨也變多

受疫情影響，國人無法出國旅遊、購物，精品市場發現變化。精品業者觀察，國內二手精品市場趁勢異軍崛起，火力集中在40歲以下年輕族群，其中不乏抱著「挖寶」心態入門，單件精品消費金額約在3萬元到8萬元，甚至以分期滿包；二手精品買氣暢旺，假貨比率也從約五成暴增至八成，且假貨作工更加精細，幾可亂真，提醒消費者注意。

台中市黎都精品店店長林珊榆說，她一年多前在台中大遠百對面開二手精品店，剛開始的確會擔心，但呈現出來的卻是買氣、詢問度、客群不斷，業績成長八成，主力為40歲以下的年輕族，單件精品消費金額約在3萬元到8萬元價格帶，且很多消費者會以24期分期、12期分期買包。

林珊榆指出，二手精品買氣暢旺，連帶仿冒品也猖獗，拿給他們鑑定的精品，假貨比率從五成飆升至八成，且不乏高仿作工精細，以假亂真，必需特別細心，驗證包包針線、紋路、五金配件等辨真偽。