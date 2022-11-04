邊吃江振誠的料理、邊唱KTV！複合式娛樂空間ONCOR來了

國內以經營頂級娛樂及餐酒事業為核心價值的theLOOP集團，推出佔地600坪的全新力作「新世代頂級娛樂空間ONCOR」，不但落腳於台北市最繁華的信義區，還首度與國際名廚江振誠跨界合作，為ONCOR設計專屬的台灣美食、小吃料理菜單，重新詮釋歡聚美食。

江振誠表示，ONCOR是與朋友、家人們一起歡聚的場所，因此以精緻的手法，來詮釋平易近人的台灣小吃，透過食物也能感受到歡樂與幸福的滿足。除了令人垂涎的街頭料理，更首度推出4種獨家火鍋，包含川味麻辣牛骨鍋、青花清酒剝皮椒鍋、北海道牛奶膠原鍋、黑松露壽喜燒鍋，讓貴賓們品嘗鍋物料理，享受到團聚的美好時光。

在小吃料理方面，江振誠以台灣獨有的三杯文化為發展脈絡，用三杯雞、三杯中卷、三杯杏鮑菇詮釋不同年代的三杯料理，推出三代同堂三杯雞料理。三合一黑松露涼麵，自台灣夜生活文化不可缺少的麻醬涼麵與味增湯發想，將蛋花、貢丸、味噌巧妙融入其中。最具代表性的國民美食牛肉麵到了江振誠手上，更分別自清燉與紅燒牛肉麵，演化出青花椒澄清湯四寶牛肉麵與大紅袍炭香紅燒牛肉麵。

金曲獎核彈級新人ØZI也現場獻唱人氣作品〈Hair tie〉，燈光隨著歌曲旋律、節奏而變化，詮釋每首歌曲時都可以一秒進入氛圍，讓整個包廂都是個人演唱會；因為ONCOR自主開發了一套全新系統，能提供猶如Spotify的智慧推薦選歌，並能隨選數種符合歌曲情境的燈光設定。如果唱累了想要聽音樂用餐，也可以使用系統點播4K高畫質真人比例的 DJ Show，或是自行操作播放喜愛的內容。

此外，燈光也是ONCOR最引以為傲的一環，重金禮聘曾獲拉斯維加斯Live Design Excellence Awards獎項的燈光設計團隊，從零開始與OEM廠商合作，光是一個最小房間就包含超過50條燈控管，以超高精細度設計燈光變化，營造絕佳氛圍。

◎ONCOR地址：台北市信義區松仁路101號B2

．營業時間：周日至周四PM15:00～隔日07:00，

周五至周六PM15:00～隔日11:00 （例假日營業時間視同周末）