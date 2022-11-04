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Harry Styles玩鬧演繹GUCCI HA HA HA Collection

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
六月中曾首度發表的HA HA HA Collection，現今已於GUCCI台北101專門店限量販售。圖 / GUCCI提供
六月中曾首度發表的HA HA HA Collection，現今已於GUCCI台北101專門店限量販售。圖 / GUCCI提供

笑容有很多種，而大笑也有很多種。可能是嘲諷、可能是歡欣，也可以是胡鬧或玩味。GUCCI繼六月時推出HA HA HA Collection之後，正式邀請英國創作歌手暨演員「風格哥」Harry Styles出任HA HA HA Collection的形象廣告男主角，展開一場要讓人盡情胡鬧、放聲大笑的HA HA HA創意風格旅程。

所謂的HA HA HA Collection系列名稱原來出自品牌創意總監Alessandro Michele將「Harry」與「Alessandro」兩人名字所延伸的共同交集，該系列見證了兩人深厚的交情，更是一場冒險、狂想、玩趣之旅的創意展開。

在今日甫公開、由Mark Borthwick掌鏡的平面影像和廣告影片中，Harry Styles隨意把玩日常生活的物品，一張椅子、一盆植物、一張沙發，並展現了其獨特的生活風格與姿態，也因為Harry Styles並不刻意強調身上衣物或包款的特殊性，因而讓情緒張力顯得更為自然、生趣盎然。

回看整體HA HA HA Collection，從拼接式夾克、正式西裝、威爾斯親王風格大衣以致各種單品，悉數散發明顯的復古風格，並有著GUCCI的浮誇張揚；但無論是米色條紋西裝外套、白色滾邊的咖啡色雪紡襯衫、又或內搭的絲瓜領格紋西裝背心、格紋牛角扣連帽大衣，都呈現來自貴族的時髦品味，讓人聯想到Harry Style的英倫背景。

然而在復古之外，HA HA HA Collection也具備了源自義大利（或品牌創意總監Alessandro Michele）的胡鬧玩趣，像是憤怒的小熊便出現在成套的綠色格紋印花睡衣組、粉色亮片刺繡毛衣上，像是喚醒了男人心中的大男孩，要讓人盡情胡鬧放肆、放聲大笑。該系列已於台北101 GUCCI專門店上市，並採少量生產、期間限定。

HA HA HA Collection粉色亮片刺繡毛衣，64,500元。圖 / GUCCI提供
HA HA HA Collection粉色亮片刺繡毛衣，64,500元。圖 / GUCCI提供
HA HA HA Collection咖啡色雪紡襯衫，34,000元。圖 / GUCCI提供
HA HA HA Collection咖啡色雪紡襯衫，34,000元。圖 / GUCCI提供
HA HA HA Collection的HA，來自Harry Styles與Alessandro Michele兩人的名字縮寫，因而發展成一系列童心大男孩的真摯風格見證。圖 / GUCCI提供
HA HA HA Collection的HA，來自Harry Styles與Alessandro Michele兩人的名字縮寫，因而發展成一系列童心大男孩的真摯風格見證。圖 / GUCCI提供
當英式的懷舊與貴族風格遇上義式的浮誇玩鬧，激盪出HA HA HA Collection的聯乘花火。圖 / GUCCI提供
當英式的懷舊與貴族風格遇上義式的浮誇玩鬧，激盪出HA HA HA Collection的聯乘花火。圖 / GUCCI提供
HA HA HA Collection粉綠LOGO毛呢背心，47,500元。圖 / GUCCI提供
HA HA HA Collection粉綠LOGO毛呢背心，47,500元。圖 / GUCCI提供
HA HA HA Collection米色條紋西裝外套，90,000元。圖 / GUCCI提供
HA HA HA Collection米色條紋西裝外套，90,000元。圖 / GUCCI提供

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